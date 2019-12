“Mi ha stravolto la vita”. Gianna Nannini in lacrime a Domenica In, Mara Venier si commuove

Non è facile vederla così. Sempre forte, sempre in prima linea. Gianna Nannini, la rocker più amata d’Italia, è scoppiata in lacrime a Domenica In davanti ai microfoni di Domenica In. Colpa di un clip mandata in onda per i 40 anni di carriera. accompagnato dall’incisivo brano ‘Fenomenale’. Terminato il filmato, si è rientrati in studio. “Non me lo aspettavo”, ha sussurrato Gianna prima di lasciarsi andare a un pianto emozionante. Silenzio in studio, poi rotto dalla Venier: “Acqua…. Mi viene voglia di darti un bacio, non me ne frega niente”.

La conduttrice si alza, bacia la cantante che nel frattempo continua a non arrestare l’emozione. C’è anche bisogno di un fazzoletto. “Ce l’ho sempre a portata di mano”, dice Mara nel porgerlo all’artista. L’emozione si placa un poco, si può proseguire. Continua dopo la foto