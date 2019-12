“Adesso decidi!”. Uomini e Donne, tutti contro Armando Incarnato: il cavaliere nella bufera

Non è piaciuto il modo in cui Armando Incarnato sta gestendo la sua esperienza a Uomini e Donne. Sui social sono molti ad attaccarlo chiedendogli maggiore chiarezza, come, nei mesi scorsi, aveva già fatto Gianni Sperti. Sin dall’inizio della nuova stagione, il Cavaliere sta sentendo e frequentando la wedding planner Veronica Ursida e finalmente c’è stato un bacio! Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo famoso bacio che lei non voleva concedere facilmente, ma nella discussione è intervenuto Simone Non ha ricevuto molta attenzione, stando a ciò che è riportato nelle anticipazioni del Vicolo delle news, ma il Cavaliere ha raccontato che Veronica non sarebbe interessata ad Armando e che loro due si sono sentiti più volte rispetto a quelle raccontate. Prima di trascorrere questa serata con Veronica, Armando Incarnato è uscito con Roberta Di Padua. Fra i due si è riaccesa la scintilla dopo che si sono risentiti e quindi si sono anche visti. Pare ci sia molta attrazione, ma non c’è stato ancora un bacio. Cosa succederà nelle prossime settimane per ora è un mistero. Ciò che è certo è che Armando Incarnato continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione del trono over di Uomini e Donne. Continua dopo la foto















Si è fatto apprezzare dal parterre femminile non solo per il suo aspetto fisico ma anche per i suoi modi di fare. Come detto in precedenza, Armando sin dal suo arrivo nello studio del dating show di canale 5 si è messo in luce. Armando Incarnato ha una figlia di nome Michelle per la quale nutre un grande amore, tanto da averla nominata spesso anche in puntata.















Incarnato ha raccontato di essersi separato dalla mamma di sua figlia, Daniela, a causa di una sua infatuazione per un'altra donna. E' stato poi travolto dal caso Noel, con la quale sembrava essere scoppiata una grande passione che poi si è rivelata tutt'altro. I due hanno finito per accusarsi vicendevolmente. Secondo il cavaliere lei ha un rapporto al di fuori dello studio con un altro uomo.











Ha dichiarato che lei ha avuto comportamenti molto sospetti quando lui è andato a trovarla a casa sua. Per settimane ci sono stati litigi e discussioni. Lei subito dopo ha conosciuto un altro cavaliere e ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. A seguire ha cercato di conoscere alcune dame ma senza riuscire a trovare quell'equilibrio necessario per portare avanti una storia.

