“Una bimba come te”. Tu si que vales, Belen Rodriguez se lo lascia sfuggire. La voce corre veloce

Non appena Belen Rodriguez se l’è lasciato sfuggire, la voce ha iniziato a correre in maniera incontrollata. È successo durante la puntata di ieri di Tu si que vales. Belen Rodriguez si è lasciata intenerire da una delle piccole concorrenti di uno strepitoso gruppo di artisti e ha fatto intendere di avere voglia di maternità. Abbracciando la meravigliosa bimba che aveva già intenerito ed emozionato i giudici, Belen ha infatti esclamato un improvviso “Sei spettacolare! Un giorno farò una bambina come te”. Pochissime parole per far esplodere ancora una volta uno di quei pettegolezzi che si è diffuso a macchia d’olio nel Web quest’estate e che in realtà non si è mai spento del tutto: a pensarci bene non era impensabile, e non lo è tuttora, che per festeggiare l’amore ritrovato Belen e Stefano facessero un nuovo bambino. Continua dopo la foto















Oggi è arrivata la conferma: Belen vuole un secondo figlio, o meglio una bimba, e ben presto il tenerissimo Santiago non sarà più solo. In attesa di quello che sarà e di aver notizia dalla stessa Belen Rodrigeuz, Tu sì que vales ha raggiunto e superato anche il 30% nelle passate settimane: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi , più i tre conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara conquistano il pubblico di settimana in settimana. Continua dopo la foto















Ma la Rai è riuscita a contro programmare una trasmissione in grado di reggere, per certi versi, il confronto. Gli ascolti tv del 30 novembre 2019 hanno segnato 5.192.000 spettatori per Tu sì que vales, con uno share del 28.1%. Su Rai 1 invece Una storia da cantare è stato seguito da 3.506.000 spettatori, con il 18.1% di share. Continua dopo la foto











Nel pomeriggio del sabato, Verissimo continua a registrare dei buoni ascolti tv. Ieri è stato seguito da 2.495.000 spettatori con il 20% di share, ma nel resto della giornata la sfida tra Rai e Mediaset è stata vinta dalla prima.

