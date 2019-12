“Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti abbia provato a proporla trovandosi di fronte a un secco no grazie”. Così scriveva Dagospia pochi giorni fa. Adesso, sulla questione ha deciso di fare chiarezza proprio Giulia De Lellis. “Ho visto che è uscita la notizia che Francesco Facchinetti mi ha proposta come presentatrice di Sanremo e ci siamo beccati un bel no – ha detto nelle sue Instagram stories – Ecco a proposito di questo c’è un grandissimo e gravissimo errore. Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno ci ha mai detto di no”. Continua dopo la foto















In questi rumors, tuttavia, c’è un fondo di verità. Come spiega De Lellis, le porte di Sanremo non si sarebbero aperte effettivamente per lei come artista e per la gara: “In merito a questo c’è da dire che Francesco mi ha proposto a Sanremo, ma come artista per cantare finalmente ed esibirmi cantando i miei pezzi. E lì mi hanno detto no, ecco lì hanno sbagliato… Mi sento troppo giovane per andare a fare la co-presentatrice di Sanremo, non mi sento ancora pronta, ma come artista sì, sarei stata pronta”. Continua dopo la foto















Giulia De Lellis nel 2015, all’età di 19 anni, partecipa al programma Uomini e Donne per corteggiare il tronista Andrea Damante. Fin da subito tra i due scatta la scintilla e alla fine del programma sarà la sua scelta. Il dating show di Canale 5 le fa ottenere molto successo e le permette di diventare una influencer e youtuber, sul suo canale promuove, infatti, prodotti di bellezza e realizza tutorial di make-up. Continua dopo la foto











Nel 2017 partecipa al Grande fratello VIP, come detto poc’anzi, e durante la trasmissione diventa la protagonista delle clip della Gialappa’s Band. La De Lellis non vince il programma ma riesce ad ottenere sempre maggior popolarità. Successivamente tenta di partecipare anche all’Isola dei Famosi ma viene scartata a causa del suo peso di 49 kg, risultando troppo magra, secondo quanto riportato da Supereva. Nel 2019 conduce, insieme a Gemma Galgani, il programma intitolato Giortì, nel quale le presentatrici organizzeranno eventi speciali in giro per l’Italia.

