Bocciata. Paola Ferrari, un attacco durissimo: ‘lei’ non è per niente adatta per Sanremo

Manca soltanto l'ufficialità, ma Diletta Leotta affiancherà il conduttore Amadeus nel febbraio 2020 al Festival di Sanremo. Una notizia che sta entusiasmando i fan della sexy giornalista, ma non tutti sono d'accordo con la sua presenza. Una delle voci più dure contro Diletta è quella della collega della Rai, Paola Ferrari, la quale ritiene non idonea la sua partecipazione. A 'TvTalk' la Ferrari ha infatti fatto sapere che non approva questa scelta, la quale non è in linea coi tempi che corrono. Fa riferimento alla nuova immagine che bisognerebbe dare al genere femminile ed è per questo che la donna ha anche fornito una sua preferenza: la sportiva Bebe Vio.















Secondo la Ferrari, la Leotta mette in mostra soltanto le sue bellissime forme, invece una Bebe Vio sarebbe un orgoglio per le donne. Ma non è sicuramente la prima volta che Paola si renda protagonista di attacchi nei confronti della collega, lanciata da Sky Sport. Già in passato aveva rilasciato dichiarazioni non proprio positive.























"Ricorrere alla chirurgia estetica, non per correggere un difetto, ma per rendersi più appetibile, io non concordo su questa scelta. Però ogni donna è libera di fare ciò che vuole. Dal mio punto di vista, una ragazza di vent'anni che ricorre in un modo così forte e invasivo alla chirurgia, secondo me è sbagliato", aveva detto la conduttrice de 'La Domenica Sportiva'.

E la stessa Diletta, ospite di ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, aveva replicato a questo affondo: “Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente”. Recentemente si è fatta immortalare in compagnia del fortissimo attaccante della Lazio, Ciro Immobile. La giornalista di Dazn aveva scritto: “A lezione di pesca con Ciro Immobile: dalle 14 su Dazn”. Infatti nell’immagine si vede il calciatore con un pesce in mano. La foto ha guadagnato migliaia di like e commenti. Lo scatto anticipava l’intervista effettuata dalla Leotta al giocatore, prima del match di Europa League della sua squadra contro il Cluj (poi vinto 1-0). Oltre a lei, a supportare Amadeus nella conduzione della più importante kermesse musicale italiana ci sarà la regina delle influencer nonché moglie del rapper Fedez, Chiara Ferragni. Ora non resta che aspettare gli annunci ufficiali della Rai.

