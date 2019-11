Sanremo 2020, dopo tante ipotesi Amadeus ha scelto ‘loro’: chi sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston

A Sanremo 2020 non ci saranno Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci, ma per Amadeus sono già pronte due splendide bionde per il Festival di Sanremo. Il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse musicale avrebbe scelto le sue vallette anche in misura dell’audience che toccherebbe indiscutibilmente picchi mai visti prima. Voci di corridoio avrebbero scommesso su Giulia De Lellis, che ha subito provveduto a smentire con un post ufficiale su Instagram: ‘nessun contratto con la Rai’. Quali sono i nomi delle prescelte? “Cosa diavolo aspettate a far condurre Sanremo a Vanessa Incontrada?”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Siete ancora in tempo per mettere Vanessa a Sanremo, Amadeus ripensaci”, ha consigliato qualcun altro. “Amadeus, porta Vanessa a Sanremo con te. È brava. È simpatica. E ha presenza scenica“, ha ribadito un altro telespettatore. Il grande pubblico ha provato a dare validi suggerimenti sui nomi, tifando a gran voce per Vanessa Incontrada. Ma a quanto pare il bel sorriso di Vanessa e la sua disarmante autenticità non hanno avuto la meglio. Continua dopo la foto.















La scelta sarebbe ricaduta su Diletta Leotta, ex volto di Sky Sport, e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama mondiale nonché moglie del rapper Fedez. Pare che nei prossimi giorni le trattative saranno concluse con la firma sui contratti. La Ferragni prova da mesi a mantenere il silenzio sulla faccenda della Rai, così come la Leotta che, dal canto suo, pur tacendo è stata più volte vista intenta a intensificare gli allenamenti e mettersi in super forma per la prima serata. Saranno adatte al grande palco di Ariston? Continua dopo la foto.















Mentre tutto continua a lavorare nascostamente, tra chi si cuce la bocca e chi prova a rassodare i glutei, rimane ancora in sospeso la petizione social per portare Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2020. Il pubblico italiano non si arrende da circa una settimana, da quando Vanessa, intervistata da Mara Venier a Domenica In, ha affermato:“Io a Sanremo? Perché no?”. Insomma, ora non resta che attendere la mossa di Amadeus. Continua dopo il post e la foto.









Le precedenti settimane Amadeus è stato letteralmente sommerso da congratulazioni varie, tra cui quelle di colleghi e amici. Primo tra tutti Fiorello, con cui storicamente ha condiviso la scena radiofonica. Fiorello ha scritto su Twitter: “Che dire?!? Felicissimo per Amadues, un po’ meno per me!“. Viva la sincerità e si faccia largo la vera amicizia, il palco dell’Ariston ne vedrà di belle, in tutti i sensi. Entrambe biondissime e pronte a sfilare sotto i riflettori. E se si stesse pensando a sovvertire ogni regola invitando anche una terza valletta? Si vedrà.

Gigi D’Alessio, la bellissima sorpresa dei figli poco prima della diretta: “Li amo alla follia”