A Uomini e Donne Tina Cipollari è un simbolo, un’istituzione. Sono anni e anni che ricopre il ruolo di opinionista fissa insieme a Gianni Sperti ma si è tutt’altro che ‘ammorbidita’ con i protagonisti del programma. Soprattutto con Gemma Galgani, che continua a essere la sua ‘preda’ preferita. Quest’anno, poi, la Vamp di Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne con una sfida: ha promesso a Maria De Filippi che sarebbe dimagrita. A settembre Tina pesava 84 chili (più di Gianni Sperti che, salito sulla bilancia nella stessa occasione, pesava 75 chili). La conduttrice del dating show ha deciso di aiutarla in questo percorso e ha invitato in studio una nutrizionista che sta quindi seguendo la dieta e i progressi della Cipollari. L’obiettivo? Perdere 20 chili entro Natale. Certo, non sarà facile perdere tutti questi chili ma Tina si sta impegnando e i risultati stanno arrivando. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto riportato da diversi siti, in una delle ultime puntate registrata per il Trono Over, Tina Cipollari ha affrontato ancora una volta la sua nemica numero 1, la bilancia, ma pare che dopo un paio di brutte sorprese il numero stavolta sia piuttosto soddisfacente. Sembra che dopo l’ultima pesata, la Vamp sia arrivata a 74 chili. Avrebbe dunque perso 10 chili. (Continua dopo la foto)















Certo, l’obiettivo dei 64 è ancora lontano, ma è comunque un’ottima notizia, specie dopo l’ultima puntata in cui aveva scoperto di essere addirittura ingrassata. Ma per il proprio compleanno uno sgarro si può fare, no? Già, venerdì scorso Tina ha spento 54 candeline e Maria De Filippi le ha fatto una sorpresa in studio. Prima, però, le ha chiesto: “Ti senti invecchiata?”. (Continua dopo foto e post)









Buon compleanno alla nostra super opinionista da parte di tutta la redazione di #UominieDonne 🎂 Auguri Tina ❤️ pic.twitter.com/qD3h1dhBT7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2019

La risposta dell’opinionista è stata ironica come sempre: “32 non sono niente, è quando si passano i 40… Fino a 32 va bene”. Quindi la sorpresa: una torta in studio e tutti in coro a cantare ‘tanti auguri’, L’opinionista non ha nascosto l’emozione, ma nemmeno la sua golosità: “Meno male, almeno mangio il dolce”. E il desiderio? “Lo voglio esprimere su Gianni – risponde sarcastica Tina -. Speriamo. Uno su Gianni e uno sulla mummia. Speriamo”, ha detto Tina.

