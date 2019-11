Amici 19, colpo di scena nella scuola più famosa della tv. Le anticipazioni della puntata che vedremo in onda sabato 30 novembre, fornite dal sito Il Vicolo delle News, parlano di un abbandono improvviso. Protagonista un ballerino che non sarebbe affatto contento del suo percorso nel talent e dunque pronto a lasciare il banco. Stiamo parlando di un ballerino che è stato già messo in discussione da una delle prof più temibili, Alessandra Celentano. Quest’ultima la settimana scorsa aveva fermato la sua ammissione nella scuola perché convinta che quel posto spettasse a un altro, ovvero Javier. Lui è Valenti Alexandru che, alla fine, dopo una serie di botta e risposta al veleno tra la Celentano e Timor Steffens e la presa di posizione di Natalia Titova , è riuscito a conquistare il banco. O meglio: alla fine entrambi l’hanno conquistato, sia Javier che Valentin. (Continua dopo la foto)















La puntata di Amici in programma sabato 30 novembre è stata registrata da poco e le anticipazioni rivelano che verso la fine Valentin, che è nato il 30 lugluo 1998, dunque ha 21 anni, ha origini romene e ha iniziato a ballare latino-americano quando aveva solo 5 anni, ha fatto una comunicazione a Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)















La decisione di lasciare l’avrebbe maturata dopo aver visto una lista stilata dalla classe stessa sugli allievi più talentuosi. Lista in cui Valentin era all’ultimo posto pare e quindi, a fine puntata, il ballerino ha detto alla padrona di casa che avrebbe abbandonato Amici 19. Il Vicolo delle News scrive anche il motivo: Valentin non si sentirebbe apprezzato come, secondo lui, meriterebbe. (Continua dopo le foto)











Valentin pensa che nella scuola lo stiano sottovalutando, soprattutto Alessandra Celentano. E Natalia Titova, che l’ha difeso a spada tratta anche nella scorsa puntata, è entrata in studio per non fargli mancare il suo sostegno. La Titova ha riconosciuto la bravura di Valentin, ma chissà se basterà a fargli cambiare idea. Dalle anticipazioni, difatti, non è chiaro come andrà a finire, anche se Valentin sembrava molto convinto della sua decisione. Resta quindi da scoprire se davvero il ballerino ha lasciato Amici 19 dopo la puntata del 30 novembre oppure è tornato sui suoi passi.

Bake Off Italia 2019, alla fine ha vinto ‘lei’. E ora realizzerà il suo sogno più grande