Conclusa la settima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il cooking show targato BBC prodotto da Banijay Italia e in onda su Real Time. La finale, che ha visto come sempre Benedetta Parodi affiancata dagli immancabili giudici, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, e un ospite d’eccezione del calibro dello chef Antonino Cannavacciuolo, ha visto l’incoronazione del Miglior pasticcere amatoriale d’Italia che, quest’anno, è una giovanissima. Alla sfida finale sono arrivati in 4, Rong, Riccardo, Martina e Hasnaa. Nella prima sfida, hanno dovuto fare un dolce a piacere usando gli ingredienti scelti da Cannavacciuolo e cioè sale, olio, ricotta e limoni di Sorrento. Eliminato Rong, che si è quindi classificato quarto, si è passati subito alla seconda prova tecnica: la riproposizione della torta cocco, arachidi e ananas dello chef Cannavacciuolo. E, eliminato Riccardo, la sfida diventa tutta al femminile, tra Hasnaa e Martina. (Continua dopo la foto)















Le due aspiranti pasticcere hanno dovuto realizzare 4 dolci: un dolce senza glutine (richiesto da Damiano Carrara), uno al cioccolato (richiesto da Ernst Knam), un dolce veloce (richiesto da Clelia D’Onofrio) e infine una torta a piacere “da copertina”, quella del loro primo libro di ricette. Alla fine ha vinto Martina coi dolci presentare per il suo libro, dedicato alla nonna. (Continua dopo la foto)















Martina Russo ha conquistato la giuria con il dolce Mario, il papà, come dolce veloce, una torta rustica al cioccolato e nocciole per quello al cioccolato, una torta al miele come dolce senza glutine e infine una torta con base biscotto al cocco, gelè all’ananas, diplomatica al limone e mousse al mango. Ex studentessa, ha 20 anni si definisce disoccupata “per scelta”. (Continua dopo le foto)











Martina Russo vive ancora a Bologna con mamma e papà e il motivo per il quale ha partecipato al cooking show di Real Time di Benedetta Parodi è legato al suo sogno di aprire una pasticceria in stile americano e di chiamarla come sua nonna, Priscilde. È grazie a lei, infatti, che si è innamorata della pasticceria. Con la vittoria a Bake Off si è aggiudicata un viaggio da sogno Secret Escapes e l’opportunità di pubblicare il suo primo libro di ricette edito da Rizzoli.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino: il gossip che cambia tutto