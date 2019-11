Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne parlano chiaro: Veronica Burchielli, la nuova protagonista salita sul trono dopo il ‘no’ ad Alessandro Zarino, non è concentrata sul suo percorso perché sente di avere qualcosa in sospeso con Alessandro. Si aspettava di vederlo scendere le scale per corteggiarla ma non è successo. Veronica è confusa, è entrata in crisi e sente di volerlo cercare per un chiarimento. Una confessione, questa, che ha lasciato tutti di stucco anticipa Il Vicolo delle News e che ha fatto subito finire la tronista tra le critiche. Veronica è poi uscita dallo studio per telefonare ad Alessandro e lui, che è impegnato ad Amici 19 al momento, ha detto di non fidarsi più di lei e di non voler tornare in tv. Ma ha anche aggiunto che se vuole potrà cercarlo lei a Napoli. (Continua dopo la foto)















Ed è stato a questo punto che Veronica ha mostrato qualche dubbio finendo letteralmente asfaltata in studio. Dopo questa spifferata, che arriva da una delle ultime registrazioni del trono classico, si sono quindi moltiplicati i pettegolezzi. Molti sono convinti che Veronica sarebbe andata a trovare presto Alessandro, altri chi invece che sarebbe sceso lui. Ora nuovi rumor sempre dal sito Il Vicolo delle News, che è pronto a scommettere che i due si siano rivisti. (Continua dopo la foto)















Sembra infatti che uno dei redattori di Uomini e Donne, Michele, abbia postato una foto da una stazione con su scritto Napoli e tanto di cuore. Ma non è finita qui Zarino ha recentemente pubblicato nelle sue Storie una foto in cui mostra una terrazza stupenda con un panorama altrettanto imperdibile e in sottofondo ' Acqua passata' di Pino Daniele, canzone che parla di un sentimento importante provato da un uomo per una donna. (Continua dopo le foto)











Da questi due indizi nasce il gossip di un incontro a Napoli tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Non ci sono certezze, è sempre bene specificarlo, ma il rumor riapre irrimediabilmente quella serie di domande che il pubblico si era già posto dopo aver saputo che la tronista ancora pensa ad Alessandro. Se l’incontro fosse avvenuto davvero potrebbe cambiare tutto a UeD. Veronica continuerà a fare la tronista oppure lascerà il trono? E se non abbandonerà la trasmissione, Alessandro scenderà a corteggiarla oppure no?

