Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: clamorosa gaffe. Tra le risate, il cantante lo ha ammesso in diretta

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai1 "20 anni che siamo italiani": tre prime serate evento, a partire dal 29 novembre, per raccontare questo inaspettato anniversario, dall'exploit nazionale di D'Alessio a Sanremo, all'arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare. Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si sono divertiti insieme al pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Nella prima puntata, sul palco insieme ai due conduttori, sono saliti Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Man- noia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.















Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, è stata il centro musicale dello spettacolo, e non solo.

Non sono mancati i momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un'atmosfera leggera e spassosa, che ha reso lo show unico e originale. Ma lo show è stato contraddistinto anche momenti esilaranti che hanno visto i protagonisti i due conduttori.















i due conduttori si sono punzecchiati amorevolmente, giocando sui doppi sensi ma senza mai prendersi troppo sul serio. Ad un certo punto l'artista napoletano ha chiesto alla Incontrada: "Tu googli?". "Oh sì, io googlo sempre in tutte le posizioni", gli ha risposto. Un botta e risposta immediato insomma. La Incontrada chiede aiuto a D'Alessio sui tempi verbali, ma qui arriva la super gaffe del cantante.









“Se vent’anni fa googlassimo, avessimo…fossimo…o ma com’è che si dice?”. “Ahh se c’è una cosa che non devi mai chiedermi sono i verbi. – ha detto D’Alessio ammettendo di non sapere i tempi verbali – Se avrebbero googlato? se avessimo potuto? Se vent’anni fa avessimo studiato questa è la verità”. Una piccola gag che ha divertito il pubblico.

