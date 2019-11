Bellissimo come il padre, uno degli attori più amati dalle donne: chi è questo figlio vip

Modello dalla bellezza dannata. Dal padre, uno dei sex symbol del Cinema mondiale, ha preso la classe e il physique du rôle. Stiamo parlando di Alain Fabien Delon, figlio minore di Alain Delon e l’ex modella olandese Rosalie van Breemen. Alain-Fabien Delon è nato nel 1994 ed ha 25 anni, per diverso tempo ha lavorato nel mondo della moda ed ha sfilato per marchi famosi come Dior e Gucci. Per questo suo misterioso fascino è stato scelto come volto della campagna maschile di Dior per la stagione Primavera Estate 2016. Con il tempo ha riscoperto la sua passione, ovvero la scrittura. Proprio quest’anno ha pubblicato per la prima volta un libro in cui parla del rapporto conflittuale tra un padre e un figlio, però ha specificato che non riguarda la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)















Alain Fabien, qualche anno fa ha denunciato il padre per violenze e accusato la madre di non averlo mai trattato in modo amorevole, ma è riuscito a ricucire i rapporti con i due. Il più piccolo di casa Delon è apparso anche al cinema nel 2012 ed è stato protagonista della pellicola "Gli incontri dopo la mezzanotte". Ma il modello e attore è stato diretto anche dalla regista Eva Ionesco accanto all'attrice Isabelle Huppert, ed è stato protagonista anche del thriller River Bank.















Alain Fabien Delon è fidanzato con la modella Capucine Anav. La ragazza lo affianca in tutte le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo. Lo scorso agosto l'attore era stato colpito da un ictus, ma grazie alle cure, al riposo e alla vicinanza della famiglia, in particolare di figli Anthony, Anoucka e Fabien, (questi avuti dall'ex modella olandese Rosalie van Der Breemen) si è ripreso.









“Ciò che conta – scriveva la ragazza su Instagram – non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a suo ritmo, ma rialzarsi…E’ un combattente e pensa già ai suoi futuri progetti. Vuole ringraziare il suo pubblico e i suoi amici per il sostegno e per i numerosi messaggi d’amore”. Anche il piccolo di casa, Alain Fabien Delon aveva pubblicato una foto per rassicurare tutti. “Grazie per i vostri messaggi che mi arrivano dritti al cuore. Come potete vedere va sempre meglio e vi abbraccia”.