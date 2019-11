Daniele Bossari, la confessione a Verissimo è da brividi. Poi si scusa con la Toffanin

L’ex vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ Daniele Bossari è tornato a far parlare di sé. Lui è stato infatti invitato come ospite da Silvia Toffanin nel consueto appuntamento settimanale con ‘Verissimo’. La puntata integrale andrà in onda domani, sabato 30 novembre, ma ecco alcune anticipazioni importanti su ciò che ha detto il conduttore. Il tema trattato ha scosso la stessa conduttrice ed il pubblico presente. Ci si è infatti soffermati su un periodo molto negativo vissuto dall’uomo. Che ha fatto alcune rivelazioni in occasione della presentazione del libro ‘La faccia nascosta della luce’, già uscito nelle librerie lo scorso 26 novembre. (Continua dopo la foto)















Il marito di Filippa Lagerback ha parlato di depressione e della sua volontà di farla finita: “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti. Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione”. (Continua dopo la foto)























“Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale”, ha confessato Bossari. Ma fortunatamente, dopo quell’episodio, la sua vita ha preso un’altra piega: “Dopo essere scivolato sulla trave sono tornato a casa e lì c’è stato il risveglio. Mi sono guardato allo specchio e ho sentito un urlo fortissimo uscire dalla mia anima che mi ha fatto scattare qualcosa”. (Continua dopo la foto)

“Da quel momento c’è stata la ricostruzione della mia vita fino ad arrivare ad oggi. Dopo c’è stato l’aiuto prezioso delle persone care, di Filippa, della mia famiglia e anche di uno psicologo. Ma se non scatta qualcosa dentro di te non c’è scampo, sei tu che decidi di salvarti”, ha aggiunto l’ex gieffino. Simone ha poi chiesto scusa alla Toffanin: “Quando stavo qui ero già caduto nel baratro e avevo già i miei fantasmi. Non stavo bene e ti devo chiedere scusa Silvia. Facevo molta fatica e sprecavo moltissime energie per mantenere una facciata decente: la sera arrivavo a casa distrutto”, ha concluso Bossari a ‘Verissimo’. Si è sposato con la bellissima Filippa il primo giugno del 2018 a Ville Ponti, a Varese. Le aveva chiesto di unirsi in matrimonio proprio durante la semifinale del ‘Grande Fratello Vip’ dell’anno precedente.

