Un anello pronto: Bianca Guaccero ‘stana’ Jonathan Kashanian. “A un’altra Bianca”

Puntata spumeggiante quella andata in onda oggi al programma ‘Detto Fatto’. C’è stato infatti un momento di assoluto delirio tra la conduttrice Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. L’esperto di stile ha illustrato come fa sempre le sue super classifiche. Tema odierno gli ex partner dei personaggi famosi. I vip citati sono stati diversi: Simona Izzo, Stefano Bettarini, Barbara D’Urso e Francesco Totti per nominarne alcuni. Durante queste fasi non sono mancati momenti anche imbarazzanti, ma è un episodio particolare accaduto durante la puntata che ha sorpreso la presentatrice e l’intero pubblico. (Continua dopo la foto)















Innanzitutto c’è da dire che Jonathan le ha chiesto come il suo ex marito avesse deciso di farle la proposta di matrimonio. Dopo qualche attimo di esitazione, la fantastica conduttrice ha risposto così: “Ciò è successo il giorno del mio compleanno, alle 3 di notte. Eravamo a casa di amici, siamo tornati da una cena e lui mi ha dato l’anello con la faccia di ‘un famoso gattino giapponese’ e mi ha detto: ‘Mi vuoi sposare?”. (Continua dopo la foto)























Al termine di questa confessione, gli anelli sono diventati l’argomento principale. Bianca ha chiesto a Kashanian se in vita sua si fosse mai reso protagonista di un regalo di questo genere. Ed il commento di lui è stato una vera e propria rivelazione, che ha lasciato di stucco praticamente tutti. (Continua dopo la foto)

“Io non posso dire quello che sto per dire, ma assolutamente sì. Tra l’altro ti dirò di più: anche io ho nel cassetto un gioiello che era pronto, poco fa per una persona che se lo meritava tanto, ma è rimasto lì dov’è perché non gliel’ho mai dato”, ha confidato Jonathan. E la reazione della Guaccero è stata pazzesca. “Scoop!”, ha gridato la presentatrice. Bianca ha capito che quel regalo potesse essere indirizzato alla Atzei, con la quale l’uomo ha rotto i rapporti: “Posso dirti una cosa? Potresti darlo ad un’altra Bianca!”. E l’esperto di stile ha replicato in maniera scherzosa, non sbilanciandosi: “Non so di cosa stai parlando”. In passato Guaccero e Kashanian ebbero una sorta di battibecco. “Ma cosa c’entra questa foto ora? Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca”, aveva detto Jonatha. E lei aveva ribattuto: “Ma non eravate amici?”. E l’ultima risposta dell’uomo era stata stizzita: “Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali”.

Uomini e Donne. Giulia D’Urso, lo sfregio a Giovanna (e Giulio Raselli)