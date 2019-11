Vanessa Incontrada come non l’avete mai vista. Bellezza mozzafiato e tanta eleganza: la foto

Vanessa Incontrada è una delle donne di spettacolo più amate. Bella, solare, sorridente, ironica, Vanessa ha saputo conquistare il pubblico italiano con la sua simpatia e con i suoi modi garbati. Vanessa Incontrada ha vissuto un momento molto doloroso: dopo aver partorito è stata accusata di essere troppo grassa. Il pubblico le ha rimproverato di non essere tornata subito in forma come le altre donne dello spettacolo. Vanessa Incontrada ha sofferto molto per tutte le cattiverie che sono state dette nei suoi confronti. Poi ha metabolizzato tutta quella crudeltà e ne è uscita più forte di prima. “Sembrava quasi che avessi commesso un peccato, che avessi ammazzato qualcuno. E invece avevo solo preso dei chili” ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a Domenica In. E ha aggiunto un pensiero per gli hater: “Viviamo in un mondo cretino, perché non puoi piacere a tutti sicuramente però sentire parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare?”. Continua a leggere dopo la foto















Brava, Vanessa, così si fa. Le donne hanno la cellulite o le smagliature. Può capitare. Come capita che qualcuna (rara) non abbia nessuna delle due cose. Ma il valore di una persona si può forse misurare in chili? Sempre nella stessa intervista ha spiegato: "Siamo donne. Fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi. Non vuol dire che non mi prendo cura di me, anzi mi alleno spesso perché mi fa bene". Ma perché ora vi parliamo di Vanessa Incontrada?















Perché Vanessa Incontrada si è mostrata in un modo "anomalo". La Incontrada sta vivendo un momento d'oro, lavorativamente parlando. Venerdì 29 novembre presenterà "20 anni che siamo italiani", il nuovo show di Rai 1 che la vedrà al fianco del cantante Gigi D'Alessio. I due avevano già presentato il programma a Domenica In poi, ovviamente, durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Proprio in questa occasione la Incontrada si è mostrata "diversa". In che senso? Ha scelto un abito maschile!









Per la presentazione ufficiale del programma Vanessa Incontrada ha optato per un completo maschile che però la rende ancora più femminile. Dopo la camicia del marito, ecco un altro look mascolino per la Incontrada. Quel tre pezzi in tweed grigio, con pantaloni a palazzo, giacca lunga e panciotto le sta d’incanto. Vanessa ha completato il tutto con una camicia bianca, cravatta nera e scarpe nere con tacco a spillo.

