Determinato e intraprendente, Juan Luis Ciano è arrivato nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne e ha fatto subito perdere la testa a Gemma Galgani. Il Cavaliere ha sempre seguito da casa il percorso del volto storico del programma di Maria De Filippi, trovando la Galgani una donna molto elegante e alla sua altezza. "Gemma mi ha subito colpito. È una donna elegante e sensuale. La trovo una persona giovanile e voglio conoscerla fuori dal salotto di canale 5", ha detto Juan appena arrivato nello studio di Maria De Filippi. Sin da subito, però, è riuscito ad attirare l'attenzione nei confronti di altre donne presenti lì nello studio di Uomini e Donne. Nonostante il suo fare ed il suo carisma, Juan Luis è un uomo che nella sua vita ha sofferto davvero molto. A raccontarlo è stato lui stesso in studio davanti a Maria De Filippi e agli altri protagonisti: "Posso dire a tutti che la mia vita non è stata assolutamente semplice. Porto con me tanta esperienza dovuta a quello che mi è accaduto. I miei genitori sono morti giovani. Ho perso una sorella in seguito ad un bruttissimo male e una delle mie figlie è morta in seguito ad un incidente stradale".















"Queste esperienze che ho vissuto mi hanno sicuramente formato ma al tempo stesso buttato giù. Oggi sono sereno ma non è facile andare avanti dopo tutte queste cose che mi sono capitate", ha raccontato ancora Juan. Oggi vive da solo a Sant'Antimo, in provincia di Napoli: "La solitudine è una cosa bruttissima: – ha raccontato – è inutile dire che chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché vivere da soli, intendo la solitudine quotidiana forzata, è qualcosa di orrendo".















Ama ascoltare la musica vintage come Fred Bongusto, Lucio Battisti e Luigi Tenco e nel tempo libero si diletta a scrivere poesie e cantare con gli amici al karaoke. Al trono over Juan Luis sta ottenendo molto successo, ne sono prova le tantissime aspiranti dame che arrivano per conoscerlo. Nella puntata andata in onda giovedì 28 novembre, Juan ha fatto una speciale richiesta a Maria De Filippi, esprimendo alla conduttrice un suo grande desiderio.









“Baciare Gemma?”, ha chiesto Maria. Juan ha risposto con un secco “No” spiegando alla conduttrice di voler ballare proprio con lei. Queen Mary, colta di sorpresa, dopo aver chiesto il permesso a Gemma Galgani, ha accettato concedendo al Cavaliere un lento. Alla fine è intervenuto anche Gianni Sperti, che con una frecciatina ha punzecchiato la Galgani: “Il suo sogno è di ballare con Maria e non di baciare te”. (il video)

