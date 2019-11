Adriano Celentano, un altro brutto risveglio per il Molleggiato: tutta colpa di Adrian

Nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, è andato in onda il quarto appuntamento di ‘Adrian- Questa è la storia’ su Canale 5. Il programma dell’artista Adriano Celentano ha raccolto in passato risultati insoddisfacenti da un punto di vista degli ascolti. Ma ciò che è accaduto in quest’ultima puntata è davvero drammatico. ‘Adrian’ ha ottenuto soltanto l’11.1% di share ed è stato visto da 2.695.000 telespettatori. Si tratta quindi del peggior dato conquistato dalla trasmissione televisiva in queste 4 puntate. Probabilmente gli ospiti scelti dal cantautore non sono stati certamente i più azzeccati. Non hanno attirato l’attenzione Morgan, che ha raccontato al pubblico la storia del padre che si è tolto la vita, Alessio Boni ed i giornalisti Chiara Geloni, Luca Sommi e Francesca Fialdini. (Continua dopo la foto)















Non è servito nemmeno il commovente omaggio dell’uomo nei confronti di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane morto nel 2009. I dati di ieri hanno sfiorato il peggior risultato di sempre della serie animata, infatti il 4 febbraio scorso ci furono 2.295.000 persone a vedere il suo show; lo share collezionato all’epoca fu pari all’8.92%. (Continua dopo la foto)























A trionfare è stato invece ‘La Famiglia Von Trapp’, in onda su Rai 1. Straordinaria anche la performance di ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4. Cala ‘Stati Generali’ di Serena Dandini, che si attesta al 5.93% di share. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio cosa è accaduto precisamente. (Continua dopo la foto)

‘La Famiglia Von Trapp – Una vita in musica’ è stato seguito da 3.286.000 telespettatori ed ha dunque vinto la prima serata. Al secondo posto c’è ‘Adrian’, al terzo ‘Frozen – Il regno di ghiaccio’, visto da 1.680.000 spettatori (7.02% di share). Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 il film ‘The Transporter Legacy’ è stato seguito da 1.672.000 persone (6.96% di share); ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4 da 1.406.000 telespettatori (8.10% di share); ‘Stati Generali’ su Rai 3 da 1.250.000 spettatori (5.93% di share) e ‘PiazzaPulita’ su La7 da 901.000 persone (5.13% di share). A proposito della dedica a Ilaria Cucchi, Celentano ha detto: “Il vostro vero nemico non è lei o chi invoca la giustizia, ma l’odio che avete dentro di voi e che vi sta divorando. Sarebbe bello che scriveste una lettera a Ilaria. Non una lettera di scuse, ma una lettera d’amore”.

