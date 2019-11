Giulia De Lellis, “no, grazie!”. E il colpo incassato dall’influencer è davvero pesante. Ecco dove si era proposta

La nota influencer e scrittrice Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione ormai da diverse settimane. Prima per il grande successo del suo libro dedicato al tradimento dell’ex Andrea Damante, poi per alcune polemiche che avrebbero come protagonista la showgirl Belen Rodriguez e per un messaggio misterioso inviato dall’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia. Adesso su di lei sono circolate altre voci e riguardano aspetti professionali. Stiamo parlando della sua possibilità di essere presente al prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus. Il sito ‘Dagospia’ ha innanzitutto riferito che la Rai avrebbe clamorosamente rifiutato di avere Giulia come co-conduttrice. E a tal proposito sono giunte nelle scorse ore altre notizie in merito. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto appreso da ‘Fanpage’, è stato il manager della ragazza, Francesco Facchinetti, a cercare di far approdare la sua assistita alla più importante kermesse musicale italiana. E fonti vicine al Festival hanno confessato che tale proposta è stata rispedita al mittente. Facchinetti puntava soprattutto sul fatto che la partecipazione della De Lellis avrebbe attratto molti giovani, ma la Rai non è rimasta entusiasta dall’offerta. (Continua dopo la foto)























“Fonti vicine al Festival hanno confermato a Fanpage.it l’indiscrezione secondo la quale la nota influencer romana, oltre 4 milioni di follower su Instagram, sarebbe stata proposta alla Rai per affiancare Amadeus sul palco dell’evento televisivo e musicale più popolare in Italia. La Rai ha preferito declinare l’invito e non coinvolgere la giovanissima influencer”, ha scritto la testata giornalistica. (Continua dopo la foto)

In precedenza, ‘Dagospia’ aveva riportato la seguente notizia: “Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti abbia provato a proporla trovandosi di fronte a un secco no grazie”. Dunque, una cocente delusione per l’autrice del libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Giulia non ha ancora fornito la sua versione ufficiale dei fatti e non è escluso che nelle prossime ore possa confessare ai suoi amati fan cosa sia realmente accaduto. Vedremo se le indiscrezioni di ‘Dagospia e di ‘Fanpage’ troveranno conferma.

