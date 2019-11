Si fa sempre più acceso il duello alla corte di Maria De Filippi nel dating show Uomini e Donne. La rivalità tra le contendenti di Giulio Raselli continua a essere al centro di molte discussioni social. Quali sono le ultime novità? L’ex cestista sta cambiando le carte in tavola avvicinandosi maggiormente a una delle due favorite, Giulia D’Urso. E Giovanna Abate? Dopo essere circolata la news sul presunto flirt estivo di Giulio e la scarpata ricevuta in diretta, arrivano nuove rivelazioni da parte della D’Urso.”Ho tanti pensieri contrastanti”, fa sapere Giulia durante un’intervista al Magazine di Uomini e donne. “Ho paura perché non so più a cosa aggrapparmi – ha spiegato – e ho il timore di non essere riuscita ad arrivare a Giulio nel modo corretto. Mi spaventa l’idea di aver investito del tempo e aver messo tutta me stessa in un percorso che potrebbe deludermi”. La seconda parte dell’intervista di Giulia però spiazza un po’ tutti: “Credo che un po’ tutti si siano accorti della complicità e della chimica che si sono create tra di noi sin dall’inizio, al punto tale che lui stesso ha più volte dichiarato di aver provato con me sensazioni che non aveva vissuto con nessun’altra”. Una versione che sembra avvalorare la tesi di Giulia. (Continua a leggere dopo la foto)















“Giulio ha il potere di tranquillizzarmi, mentre io penso di riuscire a tirar fuori la parte migliore di lui, quella dolce, comprensiva, che non cerca lo scontro ma il chiarimento. Avrei voluto uscisse fuori questo”, ha proseguito la Abate.

Punzecchiata su una possibile scelta di Giulio Raselli, la D’Urso ha provato a spiegare come vede un possibile rapporto con Giovanna: “Non penso che Giovanna possa essere la sua donna ideale. Noi siamo diverse in tutto, dagli atteggiamenti ai modi di pensare. Siamo agli antipodi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo Giulia, il tronista potrebbe essere interessato da Giovanna semplicemente perché: “Hanno due caratteri simili”, ma spiega anche: “Non so se questo sia un bene o un male, perché tante volte non riescono ad andare oltre lo scontro”. Una frecciatina che non verrà presa tanto sottogamba – nelle prossime esterne potremmo infatti vederne delle belle. (Continua a leggere dopo la foto)









La D’Urso spera solo di trovare pace con la scelta finale di Giulio: “Vorrei che prendesse una posizione, perché arrivati a questo punto c’è poco da aspettare”. “[…] Lui si è presentato dicendo di volere una ragazza che gli tenga testa e Giovanna sembra averlo preso alla lettera. Non la vedo totalmente spontanea: ogni tanto ho l’impressione che sia finta. Non sono sicura che lei possa dirgli di sì, anzi credo che di fronte alla scelta sarebbe capace di tirarsi indietro”.

