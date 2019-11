Ormai per i grandi appassionati del reality GFVip il 7 gennaio è una data attesissima. Confermata la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara, splendida testimonial della linea seducente promossa appositamente per lei dal brand Blumarine. Eppure i nastro rosso non doveva esser tagliato a ottobre? In Mediaset si respira aria di maretta e i motivi non sono ancora del tutto chiari. Questo slittamento potrebbe causare una reazione a effetto boomerang sugli altri reality. Ricapitoliamo: a fine marzo sarebbe prevista L’Isola dei Famosi, e questo stabilisce una zona danger per Il Grande Fratello 17 di Barbara d’Urso. Saranno vent’anni di messa in onda, in fondo si potrebbe anche festeggiare in questo modo, ma saranno tutti d’accordo? Potrebbe slittare alla prossima stagione televisiva, magari con un’ edizione celebrativa per i vent’anni di messa in onda. Barbara sarà in grado di reggere il corpo, laddove la versione tradizionale del GF non potesse andare in onda? Fino al mese di settembre del 2020 se ne vedranno delle belle e i retroscena iniziano a pregustarsi fin da subito. Continua dopo la foto.















Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020, scelta che rientra nella logica di ottimizzare i ricavi pubblicitari. Come anticipato da Alfonso Signorini, sarà una edizione davvero Vip. Sui nomi del cast che comporrà il Grande Fratello Vip mancano ancora conferme ufficiali. Signorini si vedrà impegnato fino alla prima settimana di aprile prossimo, quando poi passerà il testimone alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. E la diciassettesima edizione della versione classica del Grande Fratello, con la regina di Pomeriggio 5 che fine farà? C’è anche chi sottolinea il fatto che la messa in onda subito dopo la finale del Grande Fratello Vip permetterebbe di ammortizzare i costi con studio, casa e produzione. Continua dopo la foto.















Eppure sembrava essere stato tutto confermato. Parola della d’Urso che, già a capo di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, non ha perso occasione di anticipare già qualcosa. Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sarebbero stati, secondo Barbara, i fedeli compagni di viaggio e colleghi di stagione. Mediaset ha fatto azzittire tutti. Sarà stato lo zampino di Signorini? In quanto a battaglie tra prime donne, la tv ormai non sa più a chi dare retta. Ci si chiede se il pubblico continuerà a gradire ancora per molto queste guerre tra poveri, o piuttosto abbandonerà il campo di battaglia per optare verso altri reality. Continua dopo la foto.









E sempre a proposito di anticipazioni, nonostante il Grande Fratello Vip debba ancora iniziare, sono già circolate le prime indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2020. Di certo c’è solo che alla conduzione del reality prodotto da Magnolia ci sarà Alessia Marcuzzi, la quale adesso è impegnata con Temptation Island Vip e Le Iene. Alvin ha dato la propria disponibilità per tornare a fare l’inviato. Anche in questo caso, saranno in grado di confermare almeno questo?

“Momento difficile”. Uomini e Donne, salta la scelta di Giulio Raselli, è il tronista stesso a raccontarlo