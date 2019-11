Bufera su Maria Monsè, in tv e sui social network. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip è stata ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Si parlava di ‘ricchi che ostentano’ e la Monsè ha parlato della festa organizzata per la cresima della figlia Perla Maria. Una festa extra lusso, come mostrato nel servizio. Il filmato registrato durante la cresima, il “Princess Party” andato in scena a fine ottobre, ha mostrato scene che sembravano arrivare da un evento di gala, più che di una festa religiosa. Perla Maria e la mamma sono arrivate a bordi di una limousine rosa, piena di palloncini in tinta e argentati. Poi un buffet ricchissimo per gli invitati, fra grandissime trecce di mozzarella e cupcake personalizzati, che si è concluso con un bel bagno nella vasca idromassaggio sulla terrazza di casa Monsè. (Continua dopo la foto)















E per ringraziare proprio Barbara d’Urso, madre e figlia hanno anche intonato qualche nota di Despacito, per l’occasione modificata in ‘Barbara, sei un mito’. La conduttrice alla vista del video, pubblicato anche sul profilo Instagram della Monsè, si è detta “scioccata”. “Non so che dire”, ha aggiunto. Gli ospiti in studio hanno subito bocciato le idee della showgirl per la cresima della figlia. (Continua dopo la foto)















La giornalista Laura Bozzi le ha fatto anche notare che indossare un bikini durante il party dedicato alla cresima, un sacramento religioso, non è di certo il massimo dell’eleganza. La Monsè ha subito sottolineato che per la cerimonia non era certo in costume e anche che è “sempre cresciuta nel benessere e, dato che da ragazzina ho fatto una bellissima cresima, ci tenevo a far vivere lo stesso a Perla”. (Continua dopo foto e post)











Ma la stroncatura più sonora la Monsè l’ha ricevuta sui social, sotto al famoso filmato nella vasca idromassaggio che ha fatto indignare molti: «Una mamma che si mette un costume micro e fa vedere il sedere a tutti nel giorno della cresima della figlia anche no», scrive un’utente di Twitter. E ancora: «Orribile la bambina che continua a essere sbattuta in video dalla madre».

