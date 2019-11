“Momento difficile”. Uomini e Donne, salta la scelta di Giulio Raselli, è il tronista stesso a raccontarlo

Bocce ferme e Uomini e Donne dove continua a tenere banco il caso di Giulio Raselli. Il tronista, uno dei più seguiti degli ultimi anni, ha confessato alla rivista ufficiale del programma che la scelta è lontana. Una decisione che Giulio Raselli ha maturato dopo mesi di incontri e frequentazioni in studio. Un percorso piuttosto tortuoso il suo, tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate, che per ora non trova sbocchi. “Sono in un momento difficile”, confessa Giulio Raselli. Il momento più complicato che ha vissuto riguarda la puntata in cui si è ritrovato a fare i conti con il fatto di aver deciso di trascorrere due esterne simili, ovvero quando ha portato entrambe all’interno della casetta per vivere un’intera giornata con loro. Le reazioni di Giovanna e Giulia hanno fatto dispiacere molto Giulio, il quale non ha intenzione di far soffrire nessuno. Continua dopo la foto















"Le loro reazioni mi danno la percezione di avere a che fare con due persone disinteressate", ammette Raselli, riferendosi al modo in cui Giulia e Giovanna stanno affrontando questa situazione. Il tronista vorrebbe avere al suo fianco una persona che per lui è pronta a lottare e a mettere da parte l'orgoglio. E mentre vede la Abate come una "ragazza tosta", la D'Urso farebbe più fatica a tirar fuori il suo carattere forte.















A Giulio Raselli, come più volte ha già rivelato, sembra di non conoscerla fino in fondo ed è proprio questo che lo frena. Intanto "il fatto di avere argomentazioni continue per cui discutere insieme" lo spinge, invece, verso Giovanna. Sebbene le due corteggiatrici siano sicure che ormai abbia le idee già chiare sulla scelta, il tronista ribadisce di avere ancora "alcuni nodi sono difficili da districare".











Con entrambe sta vivendo delle sensazioni bellissime, ma ben diverse. Non sa ancora con chi delle due potrebbe trovarsi meglio all’asterno e finché questa risposta non arriverà in modo spontaneo non sarà pronto per la scelta.

