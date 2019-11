“Grave infortunio”. Asia Argento, arriva la soffiata: costretta ad abbandonare

Nel febbraio 2020 avrà inizio la nuova edizione del reality show, ‘Pechino Express’, che sarà condotto da Costantino della Gherardesca. Sono dieci le coppie che gareggiano: I Gladiatori con Max Giusti e Marco Mazzocchi; Padre e Figlia con Marco Berry e la figlia Ludovica; Le Figlie d’Arte con Asia Argento e Vera Gemma; I Wedding Planner con Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. E ancora: Le Collegiali con Nicole Rossi e Jennifer Poni; Gli Inseparabili con Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori; Le Top con Ema Kovac e Dayane Mello; Mamma e Figlia con Soleil Sorgé e Wendy Kay; I Palermitani con Annandrea Vitrano e Claudio Casisa ed infine I Guaglioni con Gennaro Lillio e Luciano Punzo. Giungono intanto già alcune indiscrezioni davvero clamorose. (Continua dopo la foto)















L’esperienza di Asia Argento sarebbe infatti terminata in nettissimo anticipo. Ad annunciarlo è ‘Dagospia’, il quale riferisce di un infortunio veramente brutto subito dall’attrice. Per lei sarebbe dunque stato impossibile proseguire e si sarebbe quindi ritirata dalla competizione. Questa scena la vedremo molto probabilmente tra la seconda e la terza puntata. (Continua dopo la foto)























E la sua compagna di avventura Vera Gemma, grande amica di Asia e figlia di Giuliano, sarebbe stata unita al modello originario di Napoli, Gennaro Lillio. Quest’ultimo lo abbiamo visto come protagonista nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. Ovviamente si è in attesa di conferme. (Continua dopo la foto)

Comunicazioni ufficiali non sono arrivate e difficilmente ne arriveranno, visto che i telespettatori dovranno aspettare l’inizio del reality per saperne di più. La Argento è comunque tornata attiva sui social e su Instagram ha pubblicizzato il suo ultimo progetto lavorativo. Infatti, ha prestato la sua voce al docu-film dedicato alla vita della pittrice messicana, Frida Kahlo. Tornando a ‘Pechino Express’, la prima puntata dovrebbe essere trasmessa l’11 febbraio 2020. L’edizione è ambientata tra la Thailandia, la Cina e la Corea. Nel 2018 vinsero Le Signore della TV, Patrizia Rossetti e Maria Tersa Ruta, mentre in seconda posizione si piazzarono Gli Scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Kuti. Il percorso di gara iniziò in Marocco ed attraversò anche la Tanzania e il Sudafrica.

