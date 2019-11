Samantha De Grenet lancia un appello a Leonardo Pieraccioni. A ‘Vieni da me’ è delirio

Lo studio televisivo di ‘Vieni da me’ ha avuto come ospite Samantha De Grenet. La showgirl è stata ospite del pubblico pomeridiano di Rai Uno per raccontare le tappe salienti della sua vita professionale e privata, quest’ultima segnata dalla relazione sentimentale con Leonardo Pieraccioni a cui è stata legata dal 1998 al 2000. Caterina Balivo ha iniziato a parlare e a ricordare gli esordi nel mondo dello spettacolo. “Jerry Calà? Ci siano conosciuti nel film ‘I ragazzi della notte’, io ero giovanissima”, ha raccontato Samantha De Grenet. “Vuoi rivederti?”, ha chiesto Caterina. “No, se non ho fatto l’attrice ci sarà un motivo“, ha replicato la Grenet. Caterina Balivo manda in onda lo spezzone del film in cui compare Samantha e al ritorno in studio lei ha commentato così: “Mi sono sempre vergognata, ma non ero male a recitare”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi si è passati all'argomento Leonardo Pieraccioni. "Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un'arma ai malpensanti", ha affermato la showgirl ricordando la storia con il regista e attore che, in qualche modo, ha influito sulla carriera spingendola a rifiutare delle proposte: "All'epoca non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista. Oggi, se potessi tornare indietro, accetterei tutte le proposte".















Ma perché è finita con Leonardo? "Tempi sbagliati, diciamo così", chiosa sorridendo. Negli anni Novanta i due sono stati fidanzati e oggi, nello studio di Vieni da me, la De Grenet ha dovuto abbinare un 'cartello' con delle immagini al suo ex fidanzato. La de Grenet sceglie quello dell'isola deserta per l'ex. "L'isola deserta perché nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai L'isola deserta. Rappresentava cose che riguardavano lui".









A questo punto Samantha De Grenet ha colto l’occasione per lanciare un simpatico appello all’attore: “Leonardo, ascolta, se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina. Basta anche una foto”.

