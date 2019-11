Non solo Veronica Burchielli, anche Giulio Raselli è in crisi dopo le pesantissime segnalazioni piovute in puntata su una delle sue corteggiatrici preferite. Lo dicono le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, sempre fornite dal sito Il Vicolo delle News. Veronica, si legge, pensa ancora ad Alessandro Zarino: ha confessato a Maria De Filippi e al pubblico di volere un chiarimento con lui prima di concentrarsi sul suo percorso. Ed è stata letteralmente sbranata in studio per questa rivelazione sull’ex tronista a cui poche settimane prima aveva detto di no. Raggiunto al telefono, Zarino ha detto di non voler più tornare in tv, ma anche che se vuole può raggiungerlo a Napoli. Da qui, dai dubbi della Burchielli, il sospetto che decida di lasciare il trono per Alessandro. Ma non va meglio a Giulio Raselli, ancora diviso tra Giovanna e Giulia. (Continua dopo la foto)















Il tronista ha fatto due esterne: Giulia ha creato per lui un percorso con tutte le loro foto insieme, ma lui avrebbe preferito scoprire qualcosa di lei ed entrare nel suo mondo. Giovanna, invece, gli ha presentato la zia e il papà. Ma la puntata si è infuocata quando Maria ha parlato della segnalazione su Giulia. Arriva da Sheri, un’ex corteggiatrice di Zarino: le due hanno trascorso insieme la serata di sabato 2 novembre e ha raccontato che Giulia avrebbe baciato un famoso calciatore. (Continua dopo la foto)















Sheri ha detto anche che Giulia era sul punto di andare via con lui dal locale, ma poi ci ha ripensato per i sensi di colpa. Giulia non ha negato il bacio in studio, racconta sempre Il Vicolo delle News, ma ha negato che lui si sarebbe infuriato dopo che lei ha preferito non andare via con lui. Secondo la corteggiatrice, infatti, questo calciatore avrebbe urlato solo perché non voleva pagare delle bottiglie. (Continua dopo le foto)









Non è finita qui: Lorenzo Riccardi, ospite con Claudia della puntata, ha raccontato che in passato, 3 anni fa, si è baciato più volte con Giulia, ma ha aggiunto che è comunque una brava ragazza. Tina ha difeso la corteggiatrice, mentre Gianni pare non le creda affatto. Alla fine Giulia ha lasciato lo studio durante l’esterna con Giovanna, versando qualche lacrima e dicendo di non essere più in grado di sopportare più la visione di Giulio e Giovanna insieme. Giulio ha commentato che faceva bene ad andare via e che lui non andrà a riprenderla.

