A Pomeriggio 5 una Guendalina Canessa decisamente su di giri. Momenti di imbarazzo per Barbara D’Urso, chiamata a gestire un collegamento a dir poco surreale. Ma andiamo con ordine. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio si è parlato di animalisti e di veganismo, Guendalina è intervenuta mostrando il suo armadio, dove sono presenti anche delle pellicce vere (una appartenente a sua nonna) e delle giacche di vera pelle. Guendalina Canessa ha però detto che sono capi datati e che negli ultimi anni ha abbracciato una linea più animalista, scegliendo per esempio le pellicce sintetiche e che ormai non compra più pellicce vere. Una scelta che, comunque, è stata apprezzata dagli ospiti in studio, soprattutto da Daniela Martani, famosa per le sue battaglie animaliste. (Continua a leggere dopo la foto)















A fine puntata, dopo che Barbara D’Urso ha mandato in onda l’ultimo servizio della giornata, Guendalina Canessa è scoppiata a ridere non riuscendo proprio a trattenersi. “Che c’è? Che è successo?”. L’ex gieffina, infatti, stava ridendo a crepapelle. Anche chi le stava accanto, non capiva perché stesse ridendo così tanto. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi, la trentottenne si è ricomposta e ha provato a spiegare il perché delle sue risate. Ha dato una motivazione che è apparsa esilarante: “Barbara sai perché sono seduta così? Sono sincera. C’è tutta la poltrona bagnata di sudore mio. Ho sudato e c’è la poltrona bagnata. Ma non ti capita quando hai le cose…”, ha detto l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello.

Ma Barbara non capiva cosa fosse successo, così ha domandato: “Che è successo? Ti sei fatto lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? Ha drinkato pure Guendalina?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Quindi ha detto ancora: “Ragazzi togliete lo spritz dal backstage delle mie trasmissioni. Toglietelo perché io non bevo. È impazzita”. Guendalina Canessa intendeva dire di aver sudato perché non indossava i collant, ma non è riuscita a spiegarsi al meglio perché mentre parlava ha continuato a ridere ininterrottamente. (qui il video della puntata di Pomeriggio 5)

