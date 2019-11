Le anticipazioni del Trono Classico sono più che interessanti. A fornirle è ancora il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su quanto accade nello studio di Uomini e Donne. Partiamo da Carlo Pietropoli: il tronista è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo (ex corteggiatrice ed ex single di Temptation Island Vip), Jessica e Bruna. Con la prima è stato a suo agio e ha detto di non essere infastidito dai suoi percorsi precedenti nel programma di Maria De Filippi. Con la seconda Carlo è stato vicino al bacio, ma ha preferito evitarlo per il momento e aspettare. Con Bruna infine pare non ci sta molta attrazione fisica, ma solo mentale. Ma da quanto trapelato in rete, le indiscrezioni su Veronica Burchielli sono molto più succose. A quanto pare chi era presente in studio al momento della registrazione ha assistito a un vero e proprio colpo di scena. (Continua dopo la foto)















Veronica è stata l’ultima a sedere sulla famosa poltrona rossa. Maria De Filippi le ha offerto il trono dopo il suo ‘no’ ad Alessandro Zarino. Ma quando la conduttrice ha cominciato a parlare del suo trono, lei ha confessato di non essere concentrata perché sente di avere qualcosa in sospeso con Alessandro. Lei si aspettava di vederlo scendere le scale per corteggiarla ma non è successo. (Continua dopo la foto)















Quindi la tronista è entrata in crisi e sente di volerlo cercare per un chiarimento. E mentre tutti si stanno chiedendo se abbandonerà in anticipo il trono, in studio la bella Veronica ha ricevuto una lunga serie di attacchi. Da Tina Cipollari in primis: la Vamp non le crede. A suo avviso starebbe solo tentando di ripulirsi l’immagine dopo aver letto sui social che sono quasi tutti contro di lei per come si è comportata qualche settimana fa. (Continua dopo le foto)









Veronica è poi uscita dallo studio per telefonare ad Alessandro. L’ex tronista, che è impegnato ad Amici 19 al momento, ha detto di non fidarsi più di lei e di non voler tornare in tv. Ma ha anche aggiunto che se vuole potrà cercarlo lei a Napoli. Ed è stato a questo punto che Veronica ha mostrato qualche dubbio finendo letteralmente asfaltata in studio. Lascerà davvero il trono per Alessandro? L’unica certezza ad oggi è che ha tutto fuorché le idee chiare.

