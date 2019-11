“Ti sei divertita?”. E in studio cala il gelo più totale per la gaffe di Caterina Balivo

Nella puntata di oggi di ‘Vieni da me’ la bellissima conduttrice Caterina Balivo ha ospitato Lunetta Savino, conosciuta dal pubblico per essere Cettina di ‘Un Medico in Famiglia’. La presentatrice è apparsa in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti di colore bianco. A far notizia è stato però un suo errore commesso in diretta, ma andiamo per ordine.

Numerosi i temi trattati durante l’intervista, che ha toccato molti aspetti privati. Lunetta ha raccontato di aver avuto non poche difficoltà professionali e l’opportunità di recitare nella serie con Lino Banfi è stata una manna dal cielo: “Per me è stato un treno in corsa. Era il personaggio giusto per me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata”, ha detto la Savino. (Continua dopo la foto)