Uomini e Donne, l’incontro segreto di Armando Incarnato con ‘lei’: “Hai dormito con me la prima sera!”

Oggi è praticamente successo di tutto durante il trono Over di 'Uomini e Donne'. Armando Incarnato si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione in studio, che ha lasciato di stucco tutti i presenti. Ha infatti trascorso la notte con la dama Valentina Fabri, ma l'ha nascosto fino ad oggi. Incalzato dalla storica opinionista Tina Cipollari, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto ciò che è accaduto. "Ma come ti permetti? Porta le prove. Stai qui per infangare gli altri", ha detto la donna. Ma Tina ha posto una domanda retorica a Valentina: "Con chi hai dormito la prima sera che siamo usciti insieme?". Ecco la risposta del cavaliere.















"Ha dormito con me. Non l'ho detto perché è talmente piccola come donna che mi sentivo umiliato per avere dormito con lei. Guardatemi negli occhi. Alle 5 di mattina si è svegliata ed è scappata dall'albergo. Sei uscita una sola sera con me e hai dormito con me. All'hotel non hai dato i documenti, ma ci sono le telecamere", ha affermato Incarnato. Questo incontro è stato quindi tenuto segreto e non rivelato alla redazione del programma condotto da Maria De Filippi.























Valentina ha immediatamente replicato, cercando in tutti i modi di negare questa situazione: "Io ho dormito da sola a casa mia. Chiamiamo l'albergo e verifichiamo. Hai infangato tutte le donne con le quali sei uscito". I telespettatori non hanno gradito però soprattutto l'atteggiamento dell'uomo, parso un po' maschilista. E lo hanno attaccato sul web.

“Sei così piccola come donna che mi sentivo umiliato”, è stata la frase detta da Armando che ha fatto infuriare gli utenti. Ecco alcuni pareri negativi sul cavaliere. Si parte con un ironico: “Armando che galantuomo”. Poi un altro ha affermato: “E con questa siamo a due con Armando che dice di essere stato con una donna e la suddetta donna nega”. Ed infine c’è chi fa un paragone d’eccezione: “Armando sarà come Moser che si scrive sull’agenda quelle che si porta a letto”. Incarnato, 42 anni, è un imprenditore, attore e modello originario di Napoli. Ha avuto una lunghissima relazione sentimentale con una donna di nome Daniela, dalla quale ha avuto una figlia, Michelle. Dopo diciassette anni di fidanzamento, tradisce la sua compagna e per lui naufragano comunque le storie sia con lei che con l’amante. Si trasferisce quindi nella capitale Roma e decide di prendere parte a ‘Uomini e Donne’ per cercare la sua anima gemella.

