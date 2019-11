Quella di mercoledì 27 novembre è stata una puntata segnata da grandi emozioni. Vieni da me su in onda su Rai Uno ha ospitato in studio Francesco Facchinetti che non è riuscito a trattenere le lacrime. Caterina Balivo non si aspettava di mettere in campo emozioni così forti, ma d’altronde è solito che in studio circoli sempre molta sensibilità ai temi trattati. L’agente e produttore musicale Facchinetti ha perso il controllo, al punto da invitare la conduttrice a fermare il programma.

Nonostante i tentativi da parte della Balivo, Facchinetti non è riuscito a rientrare in sé: ricordare determinate cose, evidentemente, solleva troppi sentimenti contrastanti. Tra le confidenze e i ricordi, infatti, Francesco è stato chiamato a rispondere ancora una volta a momenti che per lui rappresentano anche un profondo dolore. Quella che Facchinetti non riesce a dimenticare e non vuole farlo, è la storia di un’amicizia con un punto in comune. Un legame forte che ancora un volta passa dalla musica. Continua dopo la foto.