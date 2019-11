Amici, l’assenza di Paolo Ciavarro non è passata inosservata. E ora si scopre tutto

Ormai è ufficiale, la nuova stagione di Amici 19 perde un pezzo. Marcello Sacchetta e Lorella Boccia nel daytime rimangono a bordo, ma non lui: Paolo Ciavarro non è nel cast di Amici 19. Lo scorso anno invece la formazione dei conduttori del daytime era a tre: c’erano sia Marcello e Lorella sia lo stesso Paolo, mentre ad Amici 18 è stato l’unico anno in cui Paolo ha fatto parte del daytime per l’intera durata del programma. Ricordiamolo, Paolo sostituiva Stefano De Martino nella 17esima edizione, perché Stefano è stato l’inviato dell’Isola dei famosi. Solo due nomi, non tre, Marcello e Lorella. Perché Paolo sarà assente? Probabilmente avrà abbandonato la ciurma per un altro incarico? Un’intervista ufficiale aiuta a comprendere meglio il motivo della sua assenza: “No, quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato”. Quindi rimane un velo di mistero, non specifica non ci aiuta a comprendere: è stata una scelta sua oppure della redazione di Amici? Continua dopo la foto.















Magari Paolo Ciavarro ha preferito concentrarsi sull’impegno con Forum, rinunciando ad Amici, o ancora, un’ ulteriore ipotesi potrebbe fondarsi su una scelta del programma: tre conduttori sono troppi e creano troppo marasma. Sicuramente un’ulteriore intervista metterà ordine alle idee di tutti, permettendo a Paolo di sbottonarsi poco più. D’altronde cosa sappiamo di Paolo? Nel 2017 è stato tirato in ballo un presunto flirt con Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, programma nel quale si era presentata per conquistare Andrea Damante, che poi scelse Giulia De Lellis. Continua dopo la foto.















Paolo Ciavarro è stato più volte definito figlio d’arte, frutto dell’amore tra i noti volti del cinema Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, conosciutisi sul set del film Sapore di mare 2, da cui ha ereditato l’indiscutibile bellezza. E non solo, Paolo è stato da sempre affascinato dal mondo dello spettacolo, vantando un curriculum tra cinema, tv e perfino teatro. Neanche quando sua madre dalla casa del Grande Fratello Vip avrebbe fatto intendere che suo figlio guadagnava troppo poco a Mediaset e lui è stato costretto a rettificare pubblicamente. Continua dopo la foto.









“Nel montaggio era saltato l’intero ragionamento. Io stavo dicendo che i miei figli non potevano permettersi di comprarsi un aereo” spiega Eleonora Giorgia. E a proposito di guadagni, Paolo ha risposto: “Non è stata ingombrante come madre. Anzi, è discreta. Non è mai entrata nelle questioni di lavoro né nelle mie scelte amorose. Non ne ha avuto bisogno, perché io tendenzialmente le ho sempre raccontato tutto. Lavoro con gioia dalle 9 del mattino alle 11 di sera, dal lunedì al sabato. Non ho tempo per la vita privata”. Tra Forum e Amici, Paolo sarà passato in rassegna a un bel ragionamento. Da chi beccherà di più quest’anno?

