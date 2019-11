Bomba delle bombe, sarà “lei” ad affiancare Amadeus al Festival di Sanremo. E non sarà sola… Estasi totale

Ci siamo, il Festival di Sanremo è vicino. E i rumor si rincorrono. Per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, è stato scelto come conduttore e direttore artistico Amadeus. Che, attualmente, è all’opera per la scelta dei cantanti, degli ospiti e di chi lo aiuterà sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato dal numero di Chi in edicola mercoledì 27 novembre, l’ex deejay e conduttore de I soliti ignoti, avrebbe scelto di tornare alla tradizione. In che senso? Nel senso che, secondo quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Amadeus ha scelto di avere due vallette. Una bionda e una mora. Come ha fatto per anni Pippo Baudo. Si è parlato tanto di chi saranno le donne che affiancheranno Amadeus ma ora sembra esserci qualcosa di più concreto. Cosa? Uno dei nomi sembra ormai essere praticamente certo. Quale nome? Tenetevi forte perché si tratta di una donna che fa impazzire gli uomini. Continua a leggere dopo la foto















Stiamo parlando di Diletta Leotta che, secondo quanto riporta Chi, è stata già confermata. Pare che debba solo firmare il contratto. Diletta, felicissima, si starebbe preparando per il grande evento. Da quel che si legge su Chi, si starebbe preparando per Sanremo con molti allenamenti in palestra e in piscina. Insomma, vuole arrivare a Sanremo in grande forma. Figuriamoci come arriverà al festival considerando il punto di partenza. Ma chi ci sarà oltre a Diletta Leotta? Continua a leggere dopo la foto















C’è ancora indecisione. Le due candidate, sempre a detta del settimanale di Alfonso Signorini, sarebbero due donne altrettanto splendide. Tra le papabili c’è Lorella Boccia, cioè la ballerina e conduttrice del daytime di Amici ed Elisabetta Gregoraci che negli ultimi mesi ha mostrato di avere grandi doti anche di attrice. Sia la Gregoraci che la Boccia hanno lo stesso agente. Si tratta di Lucio Presta, l’agente dei vip. Continua a leggere dopo la foto









La Boccia lo conosce molto bene visto che è il padre del marito. Alla fine chi vedremo sul palco dell’Ariston? Il nome della Gregoraci era stato fatto anche per il dopofestival, che quest’anno andrà in onda su Rai Play. Bisogna aspettare e scoprirlo. Intanto circolano insistenti anche i nomi degli ospiti. Pare che torneranno all’Ariston sia Tiziano Ferro che Laura Pausini. Quest’ultima potrebbe anche ricoprire il ruolo di conduttrice.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020? Dopo le voci, è proprio l’influencer a “sbottonarsi”. Le sue parole