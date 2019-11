Ambra Lombardo diffida Mediaset sul caso ‘Gaetano’. La reazione di Barbara D’Urso è ‘boom’

Il capitolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena sembra essersi concluso in una bolla di sapone. Dopo settimane di ospitate, filmati, foto e così via, l’ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata di Kiko Nalli ha deciso di inviare una diffida a Mediaset. in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegato Ambra Lombardo al settimanale.

“Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata”, ha aggiunto. L’insegnate ed ex concorrente del Grande Fratello ha poi chiuso: “Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”. Venerdì 22 novembre Ambra è stata ospite di Mattino 5 e ha vuotato il sacco su quanto sta accadendo. Intervistata dalla Panicucci, l’insegnante accusato pesantemente Gaetano, spiegando che avrebbe creato questo falso gossip modificando le foto del bacio.