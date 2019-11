Ambra Lombardo, la lettera indirizzata a Mediaset gela tutti: “Sul caso Gaetano Arena…”

Un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Dopo la prima versione (è tutto un piano dei paparazzi) i tre hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Ambra e Kiko hanno accusato Gaetano di aver organizzato tutto per farsi pubblicità, mentre l’ex gieffino ha detto di essere finito dentro una trappola organizzata dalla fidanzata di Kiko Nalli. L’insegnante si è detta delusa dal comportamento dell’amico che considerava al pari di un fratello. E l’ex gieffino non ha perso tempo a rispedire al mittente le accuse, tuonando contro Ambra e Kiko Nalli. Venerdì 22 novembre Ambra è stata ospite di Mattino 5 e ha vuotato il sacco su quanto sta accadendo. Intervistata dalla Panicucci, l’insegnante accusato pesantemente Gaetano, spiegando che avrebbe creato questo falso gossip modificando le foto del bacio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io e Kikò ci sentiamo tremendamente traditi e ingannati. Non ho mai baciato Gaetano. Si tratta peraltro di un bacio per strada, sarei veramente fuori di testa. […] Il mento di Gaetano è in sovrapposizione al mio in modo innaturale”. La Lombardo, profondamente delusa per quanto accaduto perché convinta di essere stata ingannata dall’ex gieffino: “Ho il grande sospetto che lui mi abbia voluto spingere in questa trappola. Ha tradito la mia fiducia”. (Continua a leggere dopo la foto)











Ora arriva il colpo di scena. Come raccontato in esclusiva al settimanale Di Più Tv Ambra Lombardo la 32enne ha inviato una diffida a Mediaset, in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegato Ambra Lombardo al settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata”, ha aggiunto. L’insegnate ed ex concorrente del Grande Fratello ha poi chiuso: “Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”.

