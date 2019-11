“Quel ‘coso’ è un errore”. L’opinionista della tv pronta a cambiare sesso. E già dice cosa farà col nuovo corpo

Ha deciso: si sottoporrà all’intervento per diventare donna. Lo ha dichiarato lei stessa. Il motivo? Manila ha spiegato di essersi sempre sentita “usata dagli uomini” ed è stufa. Non vuole che certe situazioni capitino più. Classe 1989, Manila Gorio – alla nascita Tonino Giangregorio – è originaria della Puglia, è una transgender di cui si è parlato molto durante il periodo degli scandali dei festini ad Arcore. Manila Gorio è una modella, influencer e spesso la vediamo in televisione come opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Non solo Manila ha deciso che diventerà donna a tutti gli effetti, ha anche detto che donerà la sua “verginità” a chi la sposerà realizzando il suo sogno. Lo ha deciso: Tonino non ci sarà più. E lascerà il posto – tutto – a Manila. Come lei stessa ha ammesso, non si è mai sentita un uomo. Già da piccolo, Tonino non gradiva i giocattoli da maschietto ma preferiva decisamente le bambole e tutto ciò che era da femminuccia. “Mi sono sempre sentita usata dagli uomini come mezzo per le loro trasgressioni. Ora dico basta a tutto questo”, ha detto e la notizia è stata ripresa da vari siti di gossip. Continua a leggere dopo la foto















Manila Gorio è pronta per il grande passo, quello che cambierà per sempre, definitivamente, la sua vita. “Voglio fare l’intervento che mi farà diventare donna completamente e così non sarò più un divertimento per molti uomini.” Ma, come accennato sopra, Manila ha anche parlato della sua verginità. E anche su questo ha le idee molto chiare: “Voglio rinascere e darò la mia verginità all’uomo che mi sposerà e mi renderà felice” ha detto. Continua a leggere dopo la foto











Per lei, una parte della vita è stata una sofferenza: era intrappolata in un corpo che non era il suo. “Non mi sono mai sentita maschio, il pene è stato un errore, un capriccio della natura”, ha raccontato e ha svelato dettagli della sua infanzia. “I miei genitori mi regalavano le pistole, io cercavo le bambole, si sono arresi solo quando avevo 13 anni. Un anno dopo la prima cura ormonale, la prima gonna”. Ora Manila si sente bene, felice anche perché tra poco realizzerà il suo sogno. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Ho fatto uscire fuori la donna che era in me… Un post condiviso da Manila Gorio (@manilagorio_official) in data: 26 Nov 2019 alle ore 7:21 PST

Manila Gorio è anche celebre per aver avuto, più di 10 anni fa, una storia con Rocco Pietrantonio, ex di Lory Del Santo. E la Del Santo ha sentito puzza di bruciato, per questo, nel salotto di Barbara D’Urso, ha detto la sua su quella relazione: “Ci sono persone che pagano per inscenare cose non vere… Anche la storia tra Manila e Rocco è falsa, lei ci prova con tutti gli uomini esistenti su questa terra… Lei ci prova con tutti. Mette i cuori su Instagram con tutti!“.

