“Prima in camerino, poi lo avete visto tutti”. Marco Columbro parla: perché lo scontro con Barbara D’Urso

Buone notizie per il conduttore Marco Columbro, che a partire da stasera condurrà un programma televisivo sul canale 821 di Sky, intitolato 'GreenBiz'. L'appuntamento è fissato alle ore 20.45. La trasmissione tratterà del seguente argomento: l'ecosostenibilità dell'industria italiana. Lui ha deciso di concedersi ad un'intervista al 'Corriere della Sera' e qui ha dato vita ad un vero e proprio sfogo. Il presentatore è tornato a soffermarsi sul battibecco avuto nelle scorse settimane con Barbara D'Urso. Durante la sua ospitata a 'Live' Columbro si era lamentato del fatto che la conduttrice partenopea non stesse ponendo domande sulla sua attività lavorativa come albergatore, ma che stesse trattando esclusivamente tematiche strettamente private.















Marco ha esordito così: "Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato 'ecco i vip che non arrivano a fine mese' e avevano messo anche la mia foto".















"Arrivo in camerino, ne discuto con un'autrice e il mio agente e l'autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore. Quello che è successo l'avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l'ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro", ha aggiunto Columbro.

Poi ha parlato della sua nuova esperienza tv: “Sono felice perché i temi dell’economia ‘verde’ mi hanno sempre interessato. Anche l’albergo che ho in Toscana, in Val d’Orcia, l’ho fatto seguendo principi come la bioarchitettura, l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa, cucina del territorio…”. E a proposito della sua assenza dal piccolo schermo ha affermato: “Era il mio agente a bussare porte, o meglio, una porta sola: quella di Mediaset, dove sono sempre stato. E quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’. Mi sono dedicato alla locanda”, ha concluso Marco Columbro. La sua carriera professionale ha avuto una brutta battuta d’arresto negli anni Duemila, quando fu colpito da un’aneurisma cerebrale. Decise quindi di dedicarsi al teatro. Il conduttore è riuscito a mettere in bacheca la bellezza di 13 Telegatti. Nel 2017 si è registrata una delle sue ultime apparizioni, quando ha preso parte alla trasmissione di Rai 3 ‘Che tempo che fa’ condotta da Fabio Fazio.

