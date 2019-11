“Scende tutto”. Elisabetta Gregoraci, incidente hot da Caterina Balivo: è successo durante l’intervista a Vieni da me. Imbarazzo alle stelle

Ospite della puntata di martedì 26 novembre di Vieni da me è stata Elisabetta Gregoraci che, intervistata da Caterina Balivo ha parlato del suo nuovo film Aspromonte. Ma durante l’intervista le cose per Elisabetta Gregoraci si sono messe male e la ex di Flavio Briatore ha faticato non poco per arrivare alla fine. Ma che cosa è successo alla bella showgirl? Ha avuto incidente hot… Per la gioia dei fan. Quasi gioia. Perché si è visto bene poco. Ma Elisabetta ha sentito che qualcosa non andava…

Mentre parlava con la padrona di casa ha sentito il reggiseno che le scendeva così ha infilato la mano nel vestito e ha cercato di dare una sistemata alla cosa. Ma non è bastato. E, dopo un po’, lo stesso problema si è ripresentato. Elisabetta Gregoraci non si è resa conto che il suo microfono fosse acceso così ha detto a Caterina Balivo: “Mi scende tutto”. Ovviamente la Gregoraci era imbarazzata: era in tv e aveva paura che qualcosa di troppo si potesse vedere. Continua a leggere dopo la foto