“Cosa farò”. Antonella Clerici torna a La Prova del cuoco? La voce corre ma stavolta è lei a sbottonarsi

Antonella Clerici torna a La prova del cuoco? Se ne parla da giorni. Il pubblico sarebbe felicissimo di rivedere la Clerici al timone del programma che lei stessa ha ideato e che ha lasciato da un po’ per dedicare più tempo alla sua famiglia. Ma come mai circola la voce di un presunto ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco? A quanto pare, la rai non sarebbe contenta degli ascolti del programma che attualmente è condotto da Elisa Isoardi. E pare che stiano pensando di richiamare la Clerici. Il momento sarebbe anche propizio: Antonella Clerici, dopo la chiusura di Portobello e Sanremo Young, anche se con un contratto in Rai ancora valido (fino a giugno 2020), non ha nulla per le mani, al momento. Ma come stanno davvero le cose? C’è davvero la possibilità che Antonella Clerici torni alla conduzione de La Prova del cuoco? È stata lei stessa a parlarne in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa ha detto nel numero in edicola martedì 26 novembre. Continua a leggere dopo la foto















“Sono notizie che leggo anch’io, ma non so cosa farò. Ho sempre detto che a La Prova del Cuoco così com’è non torno perché l’ho già fatta. Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai”, ha dichiarato Antonella Clerici a proposito delle ultime indiscrezioni. Per ora la 56enne si concentra su Lo Zecchino d’oro che condurrà insieme a Carlo Conti dal 4 al 7 dicembre 2019. È contenta, di questa nuova avventura. “È una prima volta, anche se la mia vita spesso si è incrociata con lo Zecchino”. Continua a leggere dopo la foto











E ha aggiunto: “La canzone Le tagliatelle di Nonna Pina l’ho sentita per caso in radio mentre andavo a La Prova del Cuoco, l’ho voluta nel mio programma ed è diventata un tormentone. I bambini sono nel mio destino, così come la cucina”. Ma non è tutto. Antonella Clerici sarà anche impegnata nella conduzione di Galà Telethon che andrà in onda il 14 dicembre su Rai Uno. E c’è anche dell’altro, come Antonella ha svelato durante l’intervista. Continua a leggere dopo la foto





“Allo scadere del contratto la mia prima scelta è sempre la Rai, perché è la mia casa, la mia famiglia, ma devono esserci i programmi giusti e non voglio imporre la mia presenza. Stanno pensando ad un format per me che potrebbe andare tra aprile e maggio, a gennaio vedremo se si concretizzerà – ha rivelato – I rapporti con la Rai sono ottimi, tranquilli. All’inizio ci sono rimasta male, poi l’ho presa come un’opportunità. Lavoro, penso, leggo”.

