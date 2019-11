La sfida a Matteo Salvini. Elisa Isoardi non lo nasconde: cosa c’è sotto la decisione della presentatrice

Un po’ per gioco, un po’ per davvero ecco che Elisa Isoardi esce allo scoperto e si dice pronta a candidarsi alle prossime elezioni. Tutto è nato dopo le parole lusinghiere del presidente della Campania Vincenzo De Luca che aveva espresso: “Il nostro apprezzamento alla signora Isoardi, obiettivamente merita, obiettivamente… una grande grande donna, grande donna”, la conduttrice replica con un simpatico appello in cui non manca una leggera frecciatina. “Presidente De Luca – si lancia nel video la Isoardi – io sono pronta per essere candidata con lei, non solo alla regione ma a livello nazionale. Sarà contento qualcuno”, chiosa poi.Ma quel qualcuno non è contento sottolinea la voce di Ezio Greggio. E via con il frame di Salvini sdegnato: “Guardali, guardali… – è la risposta messa in bocca all’ex vice premier – Va, va che roba, va che roba”. Continua dopo la foto















Ed ecco allora la dichiarazione di Elisa Isoardi: “Presidente ti amo”. Dunque ancora Salvini: “Spero che non abbiano fatto un selfie svestiti”. “La Isoardi ama De Luca – conclude il servizio – ma Elisa nel cuore ha anche Iacchetti”. Ed è proprio il bacio a fior di labbra con il conduttore ad anticipare il famoso selfie di coppia Isoardi-Salvini in cui il posto di Matteo è occupato – questa volta – da De Luca e Iacchetti. Continua dopo la foto











Elisa Isoardi nasce a Cuneo il giorno 27 dicembre 1982. Cresciuta a Caraglio (Cuneo), nel 1998 – a soli 15 anni – si trasferisce a Roma per studiare: in un collegio di suore studia la mattina ragioneria e il pomeriggio recitazione. Appassionata inoltre di ciclismo, compiuta la maggiore età partecipa a diversi concorsi di bellezza che la portano al concorso più importante, quello di Miss Italia 2000. Qui si impone conquistando la fascia di Miss Cinema. Continua dopo la foto







Dopo aver lavorato come modella viaggiando tra Grecia e Inghilterra, da Miss Italia in poi arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione. All’inizio del 2015 rende nota in prima persona la sua relazione con il leader politico Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. La relazione sarebbe terminata nell’estate del 2017, dopo alcune foto apparse nelle notizie di gossip, che vedono Elisa baciare un avvocato sull’isola di Ibiza.

