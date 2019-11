Barbara D’Urso, triste risveglio per lei: arriva la notizia inaspettata. “Che batosta!”

Il menu della prima serata di lunedì 25 novembre era ricco e variegato, oltre che caratterizzato da alcune novità, ma cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. La serata degli ascolti è stata vinta dalla Rai. Anche se la fiction Montalbano è finita, la rete ammiraglia ha centrato nuovamente il bersaglio. Su Rai Uno In Punta di Piedi ha conquistato 3.329.000 spettatori pari al 14.8% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2.227.000 telespettatori, share 14%. Brutte notizie per Barbara d’Urso, chiamata da Mediaset per risollevare gli ascolti. Lo scorso anno il ‘’Live – Non è la D’Urso’’ aveva vinto senza problemi, grazie al caso che aveva visto protagoniste Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Tutta la stagione del programma condotto da Carmelita era stato seguito da tantissimi telespettatori, permettendo alla conduttrice e a Mediaset di vincere sempre la sfida con il competitor Rai. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma quest’anno le cose stanno andando diversamente. Nonostante i ‘casi’ portati nel salotto del Live (le liti tra Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ed Eva Henger, le accuse di Paola Caruso all’ex fidanzato Moreno Merlo, l’intervista esclusiva a Heather Parisi e, ultimo, quello che ha visto protagonisti Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi) i numeri non stanno premiando la D’Urso. Vista l’assenza de Il Commissario Montalbano, definito dalla stessa Barbara “il colosso dei colossi”, ci si aspettava di più per lo show di Canale 5 che invece ha perso anche contro un film tv in replica, che trattava l’argomento della violenza sulle donne. (Continua a leggere dopo la foto)











Il film era In punta di piedi e nel cast c’è anche Bianca Guaccero, grande protagonista della stagione televisiva tra Detto Fatto su Rai2 e Una storia da cantare il sabato sera su Rai1.

Rai Due Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 6.2% di share. Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha intrattenuto 1.503.000 spettatori (7.9%). Su Rai Tre Report ha ottenuto 2.059.000 spettatori pari all’8.7%

(presentazione di 11 minuti: 1.370.000 – 5.1%). Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.035.000 spettatori con il 5.6% di share. (Continua a leggere dopo la foto)





La7 Grey’s Anatomy ha registrato 665.000 spettatori con uno share del 2.9 (presentazione di 2 minuti: 654.000 – 2.5%). Tv8 Casino Royale ha ottenuto 518.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Pizza Hero 2 – La sfida dei forni ha realizzato 394.000 spettatori con uno share dell’1.6%, nel primo episodio, e 216.000 spettatori con uno share dell’1.2%, nel secondo episodio.