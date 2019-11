Niente da fare per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La puntata della settimana scorsa ha visto lui abbandonare lo studio di Uomini e Donne e lei in lacrime in camerino. Settimane fa la coppia più chiacchierata del trono over era uscita insieme dal programma, ma a quanto pare lontano dalle telecamere, nella vita vera, le cose non procedono per il verso giusto. Ida e Riccardo, tornati in studio per raccontare come procede la loro relazione, continuano a discutere e a lamentare mancanze reciproche.

Problemi di comunicazione a cui ora si è aggiunta la mancanza di attrazione fisica da parte del cavaliere, ha lamentato la dama di Brescia. Che ha aspettato parecchio prima di entrare in studio perché rintanata dietro le quinte a piangere. Riccardo ha invece raccontato in studio di essere stato a Brescia, ma non è andata bene perché i problemi con Ida si sarebbero riproposti. Ma ha fatto fatica a parlare perché anche lui in lacrime. (Continua dopo la foto)