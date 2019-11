“Finalmente posso guardare in faccia questo stro**!”. Siamo naturalmente nel salotto culturale e fine di Live-Non è la d’Urso. È da qui che due personaggi hanno dato vita a un’aspra diatriba dai contorni tutt’altro che chiari. I due personaggi televisivi sono: Ricky Tognazzi e Marco Predolin. Tra i due c’era un conto in sospeso risalente al 2017, quando il conduttore ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a Simona Izzo, moglie di Tognazzi. Predolin e l’attrice si sono punzecchiati più di una volta fuori e dentro la Casa più famosa d’Italia e una volta Ricky ha definito “fallito” Marco su Twitter. Un messaggio che il presentatore non ha mai digerito, tanto da legarselo al dito e tirarlo fuori a distanza di due anni. Predolin ha subito bollato Tognazzi come uno “st…o” facendo arrabbiare Barbara d’Urso per il linguaggio volgare utilizzato. Ma insultarsi è dire poco. Per fortuna i due non erano nella stessa stanza:“Predolin sei solo un grandissimo maleducato, sai solo insultare donne, gay…Ma chi ca..o sei?”, ha replicato duro Ricky Tognazzi ai primi insulti di Marco Predolin. Continua a leggere dopo la foto















Quest'ultimo ha parlato con una certa insistenza del tweet di due anni fa: "Mi hai insultato nascondendoti su Twitter". Pronta la risposta di Ricky: "Ma chi si nasconde? C'è il mio nome!". Nella diatriba è intervenuta Simona Izzo: "Marco ma sei in andropausa?"











"Qui – dice la donna – ci stavamo divertendo, poi sei arrivato tu". Predolin ha continuato con gli insulti, tirando pure in ballo il padre di Ricky Tognazzi: "Non sei Ugo". "Stai attento a dove esci da qua, a quale porta utilizzi", ha detto Ricky Tognazzi. Minacce che non sono piaciute a Barbara d'Urso, che ha bacchettato i suoi ospiti. Nonostante i toni accesi alla fine tutto è andato per il meglio.







Ricky e Predolin hanno capito i rispettivi errori e hanno deciso di riappacificarsi con una stretta di mano e un abbraccio. Vecchi dissapori che poi hanno fatto posto a un po’ di sana intelligenza. Chissà, magari è stata tutta una trovata della D’Urso per fare un po’ di audience. Dite che le mancherebbe la faccia? Si fa per scherzare, eh!

