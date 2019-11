L’Amica Geniale, finalmente c’è la data: quando inizia la seconda stagione della fiction

La serie televisiva ‘L’amica geniale’ ha ottenuto grandiosi risultati sia in Italia che negli Stati Uniti ed ora i telespettatori attendono con trepidazione l’inizio della seconda stagione. La storia delle amiche Lila e Lenù, tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante, ha appassionato milioni di persone ed ora non resta che iniziare il countdown. Innanzitutto possiamo già fornirvi le prime anticipazioni su ciò che accadrà. Nonostante le loro vite sembrino completamente opposte, l’amicizia tra le due reggerà ancora. Ricordiamo che Lila è convolata a nozze con Stefano Caracci e Lenù è intenta a studiare. La seconda stagione avrà come location l’isola di Ischia, dove Lila passerà la sua prima estate da moglie insieme all’amica. L’incontro con Nino Sarratore cambierà repentinamente il loro rapporto. (Continua dopo la foto)















La Rai ha ora ufficializzato finalmente le date di inizio de ‘L’amica geniale 2’, che andrà in onda nei giorni successivi alla fine del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Il primo episodio andrà in onda il 10 febbraio 2020, salvo variazioni impreviste. Ed andiamo a vedere quante puntate i telespettatori potranno seguire la fiction su Rai 1. (Continua dopo la foto)











Ci saranno 4 puntate per un totale di 8 episodi. Le protagoniste saranno sempre le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, mentre si vedrà in alcuni flashback Ludovica Nasti, che interpreta Lila da bambina. La direzione dei primi due episodi della fortunata serie tv sarà affidata a Saverio Costanzo. (Continua dopo la foto)





Altri episodi saranno firmati da Alice Rohrwacher. Per quanto riguarda il soggetto e le sceneggiature, questi sono opera di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. I produttori esecutivi sono Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur, mentre le riprese sono state girate ad Ischia, Roma, Napoli e Pisa e si sono tenute l’estate scorsa. A proposito della baby Lila, Ludovica Nasti è stata grande protagonista lo scorso 26 ottobre a Piano di Sorrento (Napoli), dove le è stato consegnato il premio come migliore attrice rivelazione nella serata-spettacolo tenutasi presso il ‘Teatro delle Rose’. Non è il primo premio che la brillante attrice originaria di Pozzuoli riesce a conquistare. In passato ha ottenuto anche il ‘Globo d’Oro’ ed il ‘Premio Flaiano’.

