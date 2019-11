“Ma Alda D’Eusanio?!”. Non ci sarà nello show di Chiambretti. Ed è proprio lui a spiegare il motivo. Ah…

A partire da mercoledì 27 novembre ritornerà il programma televisivo di Rete 4, ‘La Repubblica delle Donne’, condotto da Piero Chiambretti. Ma la notizia sicuramente più clamorosa riguarda una pesantissima assenza. Non ci sarà più infatti la giornalista Alda D’Eusanio, la quale ha deciso di intraprendere un altro percorso. Su di lei circolano già da diversi giorni voci insistenti su ciò che farà l’anno prossimo. Sembra infatti destinata a partecipare al reality di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ 2020, che sarà presentato da Alessia Marcuzzi nella prossima primavera. Ma i motivi del suo addio a Chiambretti sono ben altri. (Continua dopo la foto)















La conduttrice ha infatti firmato un contratto di esclusiva con la produzione di ‘Live – Non è la D’Urso’ e dunque avrà l’obbligo di prendere parte come opinionista soltanto al programma condotto da Barbara D’Urso. Vietato per lei recarsi in altre trasmissioni. A confermare in maniera ufficiale la notizia ci ha pensato lo stesso Chiambretti. (Continua dopo la foto)















“Che fine ha fatto Alda D’Eusanio? Noi apriamo la porta a tutti, ma ha scelto Barbara D’Urso. Lei è nel cast di Barbara”, ha ammesso il conduttore tv durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de ‘La Repubblica delle Donne’, tenutasi a Milano. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa la D’Eusanio ha avuto uno scontro con la presentatrice di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci. Parlando della chirurgia estetica, Alda aveva affermato che anche la stessa Federica è ricorsa in passato a questo tipo di intervento. E la Panicucci è andata su tutte le furie: “Ma anche no, ma quando mai. Alda, ma parla per te per favore!”. Poi l’opinionista di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha attaccato anche l’ospite Giacomo Urtis: “Colpa tua e di tutti quelli come te. Tu non sei un medico!”. Precedentemente, la D’Eusanio era già finita al centro dell’attenzione mediatica per il suo diverbio a ‘Live- Non è la D’Urso’ con Ilona Staller, in arte Cicciolina. Aveva infatti accusato la pornostar di essersi rifatta troppo il seno e Cicciolina le aveva replicato abbassandosi il vestito e mostrando il décolleté in diretta televisiva, tra lo sgomento degli ospiti e della conduttrice Barbara D’Urso. Per un anno, dal 2018 al 2019, ha anche condotto ‘Vite da copertina – Tutta la verità su…’ sul canale Tv8.

