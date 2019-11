“È stato solo sesso”. Ida Platano crolla, Riccardo lascia lo studio di UeD: succede il finimondo

Non c’è pace per i protagonisti di Uomini e Donne. Più della storia di Gemma Galgani con il corteggiatore francese Jean Luis (e delle chiacchiere di Tina Cipollari) a tenere banco ci pensano Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che hanno vissuto momenti di alti e bassi durante il lungo percorso nel dating show di Canale 5, sembrava avessero deciso di dimenticare il passato e recuperare i cocci di una relazione che aveva fatto profondamente soffrire Ida Platano. Nel momento in cui, però, sembrava che la donna avesse deciso di guardare oltre, Guarnieri si è fatto nuovamente avanti e con una lettera sembrava essere riuscito a riconquistarla. Pareva, dunque, che ci fossero tutti i presupposti per ricostruire un rapporto, ma le continue incomprensioni e i timori di lei hanno creato un’altra importante crisi all’interno della coppia. Continua dopo la foto















Fine a oggi. La produzione del dating ha comunicato che Ida Platano è dietro le quinte in lacrime e che per questo motivo non vuole entrare in studio. Ida Platano alla fine entra e i due iniziano a discutere e ad attaccarsi a vicenda. Uno dei tanti motivi di litigio è che lui non riesce ad avere rapporti intimi con lei. Viene fuori poi che lei va dallo psicologo perché soffre troppo per questa relazione e lui sostiene che dopo ogni seduta lei aumenta la sua aggressività nei suoi confronti.











Interviene poi Roberta. La dama ci mette il carico dicendo che è grave che non ci sia attrazione fisica e Guarnieri che pure era scoppiato in lacrime infastidito, le risponde che se ancora non ha capito, tra loro è stato solo sesso e niente altro, con Ida Platano è diverso. La De Filippi chiede allora il punto della situazione e entrambi confermano che è tra loro è davvero finita.







La nuova registrazione di Uomini e Donne era iniziato con Gemma che è uscita con Juan Luis. Le cose tra loro stanno andando bene anche se finora ci sono stati solo baci a stampo. Per lui arrivano ben 5 signore per conoscerlo ma lui decide di mandarle tutte a casa, inclusa Paula.

