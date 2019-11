“Così non ne usciamo”. Striscia la notizia, è successo tra Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: 3 minuti di pura follia

Come due amici di vecchia data quali sono, le risate e le lacrime. Siamo in uno degli studi televisivi più famosi d’Italia: quello di Striscia la Notizia, dove sono in corso le registrazioni della puntata. Il risultato? Questo strepitoso fuori onda trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nell’edizione di sabato 23 novembre. Che succede? Presto detto: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti vengono travolti da una riadarella incontrollabile. Una totale crisi di riso. Il primo a non contenersi è Iacchetti: “Se mi guarda con la faccia da pirla non posso mica non ridere…”, afferma riferendosi a Greggio. Ma questo era soltanto il primo tentativo.

Nella clip, come si vede, Greggio e Iacchetti provano a più riprese a condurre in porto le riprese. Il risultato? Negativo. Sul bancone di Striscia la Notizia si continua a ridere, roba da lacrime agli occhi (di Greggio e Iacchetti), in un fuori onda irresistibile che dura per quasi tre minuti. In genere non ci sono loro nei furibonda ma questa volta la ridarella era davvero troppo divertenti e sono diventati vittime (consapevoli) del loro stesso format. Continua a leggere dopo la foto