“Non è semplice”. Vanessa Incontrada scoppia a piangere a Domenica In. Il motivo ha commosso tutti

Quella di domenica 24 novembre 2019 è stata una puntata di Domenica In piena di momenti di profonda emozione. Mara Venier ha ospitato, tra gli altri, Margherita, la mamma di Nadia Toffa e il racconto a un certo punto si è fatto talmente commovente, che la Venier si è alzata e ha interrotto per un attimo la conduzione. Altro momento degno di nota del programma domenicale è stato quello dell'intervista a Vanessa Incontrada, ospite della Venier insieme a Gigi D'Alessio per presentare 20 anni che siamo italiani, il varietà che vedrà la coppia protagonista dal 29 novembre in tre prime serate su Rai1. Durante l'intervista Vanessa Incontrada è scoppiata a piangere dopo la video-lettera che la madre le ha mandato tramite Mara Venier. Vanessa Incontrada, l'attrice spagnola amatissima dal pubblico italiano, non ha avuto una vita facile. Il padre – Filippo Incontrada, di origini napoletane – ha lasciato Vanessa, la madre Alicia Soler Noguera e la sorella Alice. Per loro è stato un vero trauma.















Uno di quei traumi che non si superano. Vanessa Incontrada, per superare quel distacco, ha scritto due libri, Insegnami a volare e Le bugie uccidono, realizzati proprio con Alicia, scrittrice e parte del collettivo letterario Turba Infame. "Da lì è cominciata quest'avventura – la mamma della Incontrada racconta che quando sono arrivate in Italia la figlia aveva 18 anni – e sei arrivata dove sei arrivata perché sei una persona intelligente, buona, splendida: sono molto orgogliosa di te, della nostra complicità e della fiducia che hai in me".











E ha aggiunto: "Sono molto orgogliosa di te e tante grazie anche per la tua collaborazione in questi libri che abbiamo fatto insieme: senza di te non so se avrei potuto scriverli". Vanessa Incontrada non riesce a trattenere le lacrime: "Il rapporto madre-figlia non è semplice – spiega la Incontrada – e noi due abbiamo avuto momenti di difficoltà per quanto ci amiamo. Però a 41 anni, ho perdonato gli errori che ha potuto fare mia madre con me perché nessuno nasce genitore". E spiega: "Vederla mi crea questo".







Durante l'intervista a Vanessa Incontrada, Mara Venier è scoppiata a piangere. Il motivo? Gigi D'Alessio stava parlando della canzone scritta per la madre scomparsa e Mara ha ricordato mamma Elsa, scomparsa nel 2015. Inevitabilmente si è commossa. A quel punto Vanessa Incontrada è arrivata in soccorso di Mara e ha parlato fin quando la "signora della domenica" non si è ripresa.

