“Non riesco a trattenere…”. Mara Venier, è successo durante l’intervista a Marco Bocci. Imbarazzo a Domenica In

Sì sa, quando scappa scappa! E Mara Venier è così genuina da non doverlo nascondere. Questo è capitato durante la bella intervista a Marco Bocci durante l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice veneta stupisce tutti durante la chiacchierata con l’attore e scrittore, sposato con Laura Chiatti: “Devo andare a fare la pipì” e scappa via dallo studio poco dopo aver mandato la pubblicità. Succede tutto a ridosso di un nero pubblicitario: Mara Venier lancia la pubblicità e poi con lo spirito scanzonato e schietto che la contraddistingue si alza dalla poltrona bianca in fretta e furia e scappa via: “Io devo andare a fare pipì al volo però, scusate…”. In fondo il bello di “Domenica In” è proprio che è la casa catodica sua e dei telespettatori. Poco prima di questo momento un piccolo dramma ha sconvolto Domenica In, dopo l’intervista alla mamma di Nadi Toffa, la padrona di casa è scoppiata a piangere e ha lasciato lo studio dopo l’intervista a Margherita Rebuffoni, madre di Nadia, scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Continua a leggere dopo la foto















Visibilmente turbata, ha interrotto la conduzione prima di annunciare Marco Bocci ospite, per poi riprendersi da un momento molto difficile. L’orchestra, guidata da Stefano Magnanensi, per colmare il vuoto, riempito anche dagli applausi del pubblico in piedi, ha cantato ‘Il mio canto libero’ del grande Lucio Battisti. Continua a leggere dopo la foto











“Scusate, non ce la faccio!”, sono state queste le parole di Mara Venier a Domenica In, la quale non è riuscita a cambiare argomento in pochi istanti. Poco dopo si è ripresa dietro le quinte dello studio di Domenica In e ha ripreso in mano la sua trasmissione. La conduttrice del primo canale della Tv di Stato ha ricordato l’inviata e conduttrice de Le Iene dichiarando di averla conosciuta e di non aver avuto il tempo di vederla per l’ultima volta prima della sua morte: “Pensavo che avrei avuto il tempo di riabbracciarla e invece non è stato possibile”. Continua a leggere dopo la foto







Un ricordo straziante quello di mamma Margherita che ha fatto sulla figlia Nadia. La donna ha parlato del libro postumo ‘Non fate i bravi’ che contiene i testi scritti da Nadia Toffa durante la sua battaglia: “Da quando si è ammalata non l’ho più lasciata. Nonostante conducesse ancora Le Iene alla domenica, durante la settimana preferiva restare da sola”.

