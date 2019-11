Maurizio Battista, ore di ansia per la figlia di 3 anni. Le parole del comico sui social

Sono ore di ansia per Maurizio Battista. La figlia minore, 3 anni, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social network. Battista ha poi sottolineato che la sua bambina è molto forte e che sta facendo il possibile per guarire. Anche la compagna Alessandra Moretti ha fatto sapere su Instagram di essere in ospedale accanto alla figlia. Né Alessandra né Maurizio hanno però chiarito il tipo di problema che sta riscontrando in questi giorni Anna e che ha spinto i genitori ad un ricovero immediato. “Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma…e si…le Annarelle sono forti…”, ha scritto Maurizio Battista su Facebook, condividendo uno scatto che ritrae la mano della figlia attaccata ad una flebo. Il comico non ha aggiunto per ora ulteriori dettagli. Poco dopo è apparso un messaggio condiviso dalla compagna Alessandra. Continua dopo la foto















“Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie”. Maurizio Battista ha chiamato la figlia Anna in onore della madre defunta. Continua dopo la foto











Maurizio Battista nasce nel quartiere di San Giovanni a Roma, dove abita ancora oggi e che costituisce il terreno da cui nascono i personaggi e le vicende raccontate all’interno dei suoi sketch che riprendono contesti di vita quotidiana o satira di ciò che viene realmente pubblicato sui quotidiani. Dal 1978 è in teatro con i suoi spettacoli, che approdano in televisione nel 1989, quando partecipa alla decima edizione di Fantastico. Continua dopo la foto







E’ poi negli anni Novanta che Battista lavora nello show Partita doppia, condotto da Pippo Baudo. E’ ancora in televisione nel 1996, quando è parte del cast del Dopofestival di Sanremo. Nel 1999 partecipa alla trasmissione Seven Show in onda su Europa 7. La sua carriera televisiva è sempre affiancata da quella teatrale. Tanto che nel 2001 porta il suo spettacolo Vatte a fidà sulle tavole del Sistina di Roma. Nel 2004 su Rai 2 va in onda in due puntate lo spettacolo Era meglio da piccoli, e vediamo Battista negli anni successivi anche a Colorado, Buona Domenica e Quelli che il calcio. Nel 2010 è concorrente di Ballando con le stelle e nel 2012 conduce in 4 puntate su Rai 2 lo show Il mio secondo matrimonio. L’anno successivo va in onda Tutte le strade portano a… sempre su Rai 2 in 4 puntate. E’ del 2018 infine la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dal quale però si ritirerà poco dopo l’inizio del programma.

