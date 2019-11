“Tanti anni fa mi hai salvato” e Gerry Scotti non riesce a trattenere le lacrime. Un ricordo emozionante per entrambi

Non è soltanto risate, balli e prove. Tu si que vales, in effetti, può essere molto, molto di più. il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 ha registrato un momento di televisione il cui protagonista è Gerry Scotti. Un concorrente che si è esibito nella puntata di sabato 23 novembre, infatti, ha voluto omaggiare il mitico Gerry per il fatto di averlo aiutato a… sciogliersi con le donne. “Sono qui per una persona molto importante, ha contribuito a sciogliermi un po’ con le donne! Avevo 13 anni, mi piaceva questo personaggio, questo mito degli anni ’90 ed è venuto tutto il resto! Oggi sono sposato e ho un figlio”, ha premesso il signor Gino Simeone. Ma ripercorriamo insieme tutto il discorso di Gino. In studio, l’uomo ha cantato Smile, canzone di Gerry Scotti del 1987, brano che era la sigla – come ricorda TvBlog – dell’omonimo programma televisivo. Dopo l’esibizione, il conduttore di Canale 5 ha ringraziato il concorrente: “Vado ad abbracciarlo perché mi sono emozionato”. Continua a leggere dopo la foto















A quel punto, il ringraziamento del concorrente, il quale ha spiegato come proprio grazie a quel brano e alla sua voglia, anni e anni fa, di cantarlo, trovò il coraggio che gli mancava con l’universo femminile. A fine serata, quasi scontato, Gerry Scotti ha premiato il concorrente facendolo entrare nella sua scuderia. Il conduttore, successivamente, ne ha approfittato per raccontare un aneddoto risalente sempre ai tempi di Smile e di Deejay Television, lo storico programma di Claudio Cecchetto andato in onda su Italia 1 negli anni ’80. Continua a leggere dopo la foto















“Questo è stato un 45 giri che abbiamo dato in beneficenza per la nascita del Telefono Azzurro che poi ne ha fatta di strada… Me lo ricordo come se fosse ieri: andavamo a fare le serate con Deejay Television, facevo il “maranza” che urlava “Su le maniche, giù le maniche”… Guidavo io la macchina, eravamo dalle parti di Bari, partiti da Milano in quattro per risparmiare…”. Continua a leggere dopo la foto



“Era l’una e mezza di pomeriggio e sentivamo l’hit parade: al terzo posto, Michael Jackson, e tutti dicevano “Alza, alza”, al secondo posto, George Michael e tutti “Alza, alza”, al primo posto, Gerry Scotti, e tutti “Abbassa, abbassa!”.

